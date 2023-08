Auser e Cgil ricordano tre amici scomparsi

Auser e Cgil ricordano tre compagni scomparsi nel corso della pandemia con un concerto che viene ospitati nell'ex chiesa di San Pietro Martire. L'appuntamento, in memoria di Carlo Truffa, Anna Vetulli e Paolo Castellani è in programma venerdì alle 20,30 (ingresso da via Dante 93).

La soprano Simona Pallanti, il tenore Francesco Frasca e il pianista Paolo Beretta propongono un programma con brani di musica classica e di operetta tratti da Yradier, Lehàr, Donizetti, Puccini, Verdi; Gastaldon Marino, Carlo Lombardo. Il concerto è a ingresso libero e verranno raccolte offerte per sostenere l'attività di Auser che, a Vercelli, si occupa tra l'altro, di offrire servizi di trasporto per visite e terapie ospedaliere e che, al rione Isola, ha creato un ambulatorio sociale.

Truffa, più volte consigliere comunale a Vercelli e Villata, dipendente Telecom in pensione, aveva svolto per tutta la vita attività politica e sindacale, militando nella sinistra. E' scomparso nel corso della prima ondata covid, pochi mesi prima della moglie, Anna Vetulli. Direttore amministrativo nel mondo della scuola, Vetulli era stata attiva nel sindacato di categoria, nei collettivi femministi, nell'associazione Janusz Korczak e nel Centro Territoriale del Volontariato. Anche Paolo Castellani aveva perso la vita nel corso della pandemia: delegato sindacale nella Filcams Cgil e volontario Auser, aveva lasciato un grande vuoto nel mondo del sindacato che era stata la sua seconda casa.