La Camerata Ducale e Kerson Leong per il concerto della Patronale

Una sicurezza e una sorpresa: è sospeso tra questi due – entrambi piacevoli – estremi il concerto che il Viotti Festival Estate ha in programma per martedì 1 agosto alle 21 nella basilica di Sant'Andrea.

Come da tradizione va in scena l'attesissimo concerto di Sant'Eusebio, patrono della città di Vercelli. Una tradizione, quella del concerto dedicato al Santo, che proprio il Viotti Festival ha avuto il merito di riprendere e rilanciare ormai più di 20 anni fa.

La sorpresa è il nome di uno dei protagonisti di questa importante serata: accanto a Guido Rimonda in veste di direttore della fedelissima Camerata Ducale, torna infatti inaspettatamente in città Kerson Leong, il giovane violinista canadese che, per la potenza del suono e l'originalità espressiva, ha incantato gli spettatori vercellesi pochi mesi fa nel suo concerto inserito nel programma del Viotti Festival. A sua volta, però, Kerson Leong è stato incantato dall'accoglienza ricevuta a Vercelli, e non appena possibile ha deciso di tornarvi per ritrovare quella splendida “alchimia musicale” che l'aveva tanto impressionato.

Prende così vita un concerto, a ingresso libero incentrato su due opere memorabili. Guido Rimonda dirigerà la Camerata Ducale nella scintillante Sinfonia n. 96 in re maggiore “Il miracolo” di Haydn, tra le pagine migliori del sontuoso periodo “londinese” dell'autore. E Kerson Leong eseguirà una delle opere in assoluto più importanti della letteratura violinistica mondiale, il Concerto per violino in re maggiore op. 35 di Ciaikovskij, vera e propria summa della grande musica romantica. Dunque, un concerto del 1 agosto degno sotto ogni aspetto della solenne occasione, vertice ideale di una stagione fitta di serate indimenticabili.