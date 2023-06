Apre "Cicular Wood", primo impianto di riciclo del legno per la produzione di pallet e pallet block - foto e video

«Il primo impianto nel quale entra un rifiuto ed esce un prodotto finito, pronto a essere immesso sul mercato». E' Eugenio Bertolini, amministratore delegato di Iren Ambiente, a sottolineare la caratteristica principale di "Circular Wood", l'impianto per la produzione di pallet e pallet block, realizzati con legno proveniente dalla raccolta differenziata inaugurato venerdì mattina nell'area industriale di Vercelli.

Un impianto che si estende sul 50mila metri quadri, impiega 40 addetti, ed è in grado di processare 110mila tonnellate l'anno di rifiuti legnosi per produrre sino a un massimo di 750mila pallet e 135mila metri cubi di pallet block, i "cubetti" che fungono da supporto ai bancali utilizzati in logistica. Un investimento che consente di salvaguardare 115mila alberi ogni anno. Cinquanta milioni di euro il costo dell'investimento: il cantiere, durato circa venti mesi, ha coinvolto oltre 150 lavoratori, impegnando numerose ditte del territorio a partire dalla capofila Bertini.

Al taglio del nastro, accanto ai vertici Iren, agli amministratori e politici locali e regionali e ai vertici di Confindustria, ha preso parte il ministro all'Ambiente e alla Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin: «La de-carbonizzazione e la riduzione delle emissioni - ha detto - prevedono la realizzazione di percorsi virtuosi sui quali l'Italia e l'Europa si stanno confrontando anche duramente. La genialità della nostra imprenditoria è sempre stata quella di saper trasformare, dal momento che l'Italia non è un Paese che possa esportare materie prime. Un impianto produttivo che operi sul riciclo del legno, come questo, è un'altra espressione di questa genialità».

«L'impianto Asm è il primo e unico in Italia per tipologia e tecnologia - ha spiegato Luca Dal Fabbro, presidente del Gruppo Iren -. Siamo i primi a fornire all'industria pallets totalmente sostenibili. Questa struttura prevede fino a dieci linee produttive e l'utilizzo esclusivo di materiale di scarto».

Angelo D'Addesio, presidente di Asm ha ricordato come, dopo tanta logistica, «Vercelli torni a inaugurare un impianto produttivo, un apripista nel campo della manifattura green: ci auguriamo che possa fare da volano per altri insediamenti».

Di valorizzare le "miniere urbane" ha parlato l'assessore regionale all'Ambiente, Matteo Marnati: «Alla parola rifiuti tutti alzano subito barricate e, invece di cercare una crescita armonica del territorio, creano "comitati del No". Ma il futuro è di chi saprà valorizzare queste vere e proprie ricchezze: la Regione si è dotata di un piano rifiuti ambizioso, che punta all'89% di raccolta differenziata e progetti come questi consentono di dare respiro a una nuova economia».

Concetti parzialmente ripresi anche dal sindaco Andrea Corsaro in un intervento in cui ha replicato anche alle polemiche sull'impianto.

Nel corso della visita all'impianto produttivo c'è stato anche tempo per un'ulteriore sottolineatura ambientale: intorno all'area sono stati piantati 200 alberi e messe a dimora 2000 siepi. A corredo anche un'aula didattica, dove verranno accolti studenti e clienti per presentare il ciclo di lavorazione.

L'impianto è già operativo, anche se nella fase di avviamento: sotto le tettoie sono ordinatamente stoccate montagne di scarti legnosi in vario stato di lavorazione e, dalla sala di controllo remoto dei macchinari, sono i tecnici informatici a monitorare tutte le sale, le macchine, i rulli sui quali viaggiano i "cubetti": «Ogni passaggio, dall'ingresso alla fine del percorso - spiega Roberto Conte, di Iren, conducendo la visita alla zona di produzione - viene tenuta sotto controllo 24 ore su 24 e 365 giorni l'anno».

Un occhio di riguardo, infine, anche sulla gestione dell'acqua: «Gli impianti sono alimentati attraverso cisterne di raccolta delle acque piovane e da un pozzo artesiano - conclude Conte - mentre il parco fotovoltaico connesso direttamente all'impianto consente di utilizzare solo energia prodotta da fonti rinnovabili».