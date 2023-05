Con l'Ensemble Sergio Gaggia le “pagine allegre" di Beethoven

Una serata dedicata a Beethoven con l’Ensemble Sergio Gaggia. Venerdì 26 maggio, alle ore 21, il Museo Borgogna ospita un nuovo appuntamento della Stagione del Quartetto: nell'ambito di Antiqua Vercelli verranno proposte pagine di Ludwig van Beethoven scelte fra quelle meno legate all'immagine drammatica e un po’ stereotipata del compositore tedesco: il frizzante Trio op. 11 e il celebre Settimino op.20 da lui stesso trascritto per trio per pianoforte, violino e violoncello. Due opere che, insieme alla Prima Sinfonia in do maggiore, rappresentano il lato musicale più spensierato e allegro del compositore tedesco.

Attivo da oltre dieci anni, l’Ensemble Musicale Sergio Gaggia è l’unico sodalizio cameristico del Friuli Venezia Giulia ad essere stato invitato due volte ai Concerti del Quirinale (2010 e 2013) trasmessi in diretta per la terza rete radiofonica RAI ed in EuroRadio. A comporlo Andrea Rucli (pianoforte), Maurizio Cadossi (violino), e Giovanna Vivaldi (violoncello),

L'Ensemble si è inoltre distinto per la produzione di spettacoli che hanno già toccato quattro continenti e per collaborazioni con alcuni dei più importanti Festival cameristici europei, tra cui il Casals in Francia e Kuhmo in Finlandia.

Tra le produzioni bisogna citare l’operazione Pantomima Rinata, ricostruzione musicale con commedia dell’arte appositamente commissionata a Quirino Principe del Kv 446 di W. A. Mozart, importante composizione giunta a noi fortemente incompleta e la clamorosa riscoperta, con numerosi esiti editoriali e discografici, della compositrice ed etnomusicologa Ella von Schultz Adaiewsky, eseguita anche Vercelli per la Stagione 2018 della Società del Quartetto.

I biglietti (itero 10 euro, ridotto over65 8,00, ridotto under25 5 e ridotto famiglia 3) sono disponibili alla Società del Quartetto (via Monte di Pietà, 39) dalle 16 alle 18 oppure si possono prenotare telefonicamente allo 0161.255575 o con mail: biglietti@quartettovercelli.it.

