Gioele Dix: omaggio a Buzzati, al Civico

“La corsa dietro il vento” è ambientato in una sorta di laboratorio letterario, a metà fra una tipografia e un magazzino della memoria. Gioele Dix compone, con fine ironia, il complicato labirinto di desideri e fallimenti al quale volenti o nolenti siamo tutti destinati.

Un variegato mosaico di personaggi e vicende umane strabilianti: relazioni, esperienze, sentimenti, sogni e inconfessabili fantasie. L’attore intreccia letteratura ed esperienza di vita, le proprie inquietudini, le proprie comiche insofferenze e ci guida in un inedito viaggio teatrale, sempre in bilico fra illuminazioni e misteri, illusioni e risate.

“Ho cominciato a leggere i racconti di Dino Buzzati all’età di dodici anni - afferma Dix in una nota stampa - e sono diventati parte del mio immaginario. La sua voce somiglia spesso alla mia. Lo considero l’inventore di racconti perfetti, che non solo ti avvincono ma ti lasciano sempre un segno dentro, ineffabile però familiare “.

In scena con lui Valentina Cardinali, giovane attrice talentuosa ed eclettica.

Le musiche originali sono di Savino Cesario, così come gli arrangiamenti, questi ultimi in collaborazione con Silvano Belfiore.

Piemonte dal Vivo porta in scena questo inedito viaggio teatrale in ben sei province del Piemonte, a cominciare da martedì 28 marzo al Teatro Alfieri di Asti. La tournée prosegue a Saluzzo (29 marzo), Pinerolo (30 marzo), Carignano (31 marzo) , Oleggio (1 aprile), quindi a Vercelli domenica 2 aprile, per la stagione di prosa del Comune, per finire al Maggiore di Verbania sabato 22 aprile.

Per info e biglietti: WWW.PIEMONTEDALVIVO.IT

Spettacolo in abbonamento

BIGLIETTERIA SERALE

In teatro a partire da un’ora prima dell’inizio dello spettacolo.