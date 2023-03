Il Viotti Club apre le porte al jazz. Il prestigioso angolo musicale e culturale vercellese, nato per iniziativa della Camerata Ducale, ospita, venerdì 24 marzo alle ore 18, due protagonisti della scena musicale legata a questo genere musicale: Stefano e Tommaso Profeta, padre e figlio, affermato contrabbassista e apprezzato didatta, i primo, promettente virtuoso dei sassofoni (alto e soprano sono i suoi strumenti), il secondo.

Tommaso ha 18 anni, ma vanta già un curriculum di tutto rispetto: non ancora sedicenne ha partecipato alla trentaquattresima edizione delle Summer Jazz Clinics del Berklee College of Music a Perugia vincendo una borsa di studio per un soggiorno al College di Boston; ha fatto parte del settetto che ha aperto il festival di Umbria Jazz Winter a Orvieto a dicembre 2019 e fa parte della Erios Junior Orchestra con la quale ha partecipato, nel 2019, alla sesta edizione del Jazzin Festival a Barcellona.

Stefano e Tommaso Profeta saranno al Viotti Club di via Galileo Ferraris per presentare un cd che, insieme, hanno registrato quasi per gioco; si intitola “More or Less” e propone l’ascolto di dieci brani scelti tra gli standard jazz più conosciuti e altre esecuzioni altrettanto note, ma che non fanno parte del repertorio propriamente jazzistico, reinterpretandole seguendo un sentimento comune, un pensiero maturato nel tempo.

«Non abbiamo costruito un modo di suonare insieme – scrivono nella presentazione del cd - ma lo abbiamo vissuto, ogni giorno, per anni: ci siamo abituati a dialogare senza parlare, a percepire delicatamente i vicendevoli pensieri, ad intrecciare spontaneamente melodia e ritmo sul terreno comune della musica che abbiamo ascoltato o che ci siamo proposti l’un l’altro nel tempo: abbiamo approfittato di questo dialogo profondo per costruire una forte connessione emotiva, un mondo unico di comunicazione e condivisione tra figlio e padre».

Il risultato di questa session di registrazione, fatta al Genius Studio da Edoardo Gennaro il 15 aprile 2022, suonando volutamente in un unico ambiente, con spirito assolutamente live e senza, quindi, possibilità di correzione alcuna, è stato pubblicato a gennaio 2023 per l’etichetta giapponese Da Vinci Publishing.

«Sono davvero felice di ospitare al Viotti Club questi due bravissimi musicisti – dice Cristina Canziani, direttore artistico della Camerata Ducale e instancabile promotrice della tante iniziative che si susseguono ormai a ritmo incalzante nel Club – e lo sono ancor più perché questo incontro ci consente di dare un seguito alle intenzioni annunciate al momento dell’inaugurazione di questo spazio, nell’estate del 2021, e cioè la volontà di farlo diventare il nuovo punto di riferimento per la musica e la cultura cittadine proponendo incontri con artisti, presentazioni e, come è naturale, concerti per ascoltare musica dal vivo con tanti giovani talenti e solisti di grande prestigio. Quella di venerdì 24 marzo sarà anche l’occasione per parlare un linguaggio diverso da quello che solitamente risuona nelle sale del Viotti Club, l’occasione, insomma, per aprire le porte al jazz».

L’incontro, come detto, inizierà alle 18. La partecipazione è libera, comunque limitata alla capienza della sala: a presentare l'incontro Claudio Cagnoni, giornalista emusicista.