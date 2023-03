Nuovi spogliatoi al campo di San Bernardo

Sono terminati i lavori per la realizzazione dei nuovi spogliatoi del campo di calcio di San Bernardo, impianto gestito dall’F.C. Gattinara.

Il campo di San Bernardo ospita le sessioni di allenamento dei settori giovanili oltre a tornei che si organizzano nel corso dell’anno anche da altre istituzioni di promozione sportiva.

L'Amministrazione comunale ha deciso di intervenire sulla funzionalità d'utilizzo del campo di calcio realizzando i nuovi spogliatoi con due strutture semplici e lineari rispondenti alle necessità di utilizzo dei piccoli calciatori.

«Il campo di San Bernardo – spiegano il sindaco Maria Vittoria Casazza e l’assessore allo Sport Denis Cazzadore – è uno dei più "calpestati" per le tantissime partite giocate da tutte le squadre giovanili del Gattinara F.C. oltre che da squadre amatoriali, con i nuovi spogliatoi e i vari interventi complementari che sono in programma si va a sistemare e adeguare un impianto sportivo molto utilizzato. Inoltre, si aumentano le potenzialità e la capacità della dotazione sportiva della Città, rispondendo alle necessità della comunità e in particolare del mondo sportivo».