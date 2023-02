Pro Vercelli-Virtus Verona 0-3 (colpiti e affondati)

Pro Vercelli – Virtus Verona 0-3

Marcatori: Gomez (VV) all'11', Daffara (VV) al 46'; Ruggero (VV) al 54'.

Sconfitta che brucia, ma quattro assenze (a Perrotta, Cristini e Calvano si è aggiunto Comi, in panchina con l'influenza) hanno condizionato prestazione e risultato. Troppo acerbi i giovani centrali, troppo sputato l'attacco senza Comi. Sulla gara pesa inoltre un penalty non concesso su Clemente quando il risultato era ancora aperto (o a 1). La classifica, intanto, piange.

Primo tempo

In campo 4 dei neoacquisti: l'inedita coppia di centrali difensivi (Nicholas Rizzo e Costanzo) Laribi (mezzale sinistra) e Rojas, punta di movimento.

La Pro si schiera con il 3-5-2.

Iezzi, Nicholas Rizzo e Costanzo i tre del reparto arretrato; centrocampo con Iotti a sinistra e Clemente a destra, Emmanuella play, Saco e Laribi mezze ali; davanti Rojas e Arrighini.

Cross di Iezzi, testa di Saco, para Giacomel. Primi applausi per la Pro Vercelli al 3'.

Virtus Verona in vantaggio. Azione personale di Casarotto che, in progressione, entrain area e porge a Gomez che insacca: gelo al Piola. Pro Vercelli 0 Virtus Verona 1.

Angolo, Clemente prova la sberla al volo: palla alta. Al 17'.

Cross di Costanzo dalla trequarti, Arrighini ei avvita e colpisce (male) di testa: fuori.

Tiro improvviso di Rojas, palla deviata sul fondo.

Buona azione della Pro. Da Costanzo buona sventaglia per Arrighini, sponda per Emmanuello, gran botta fuori, ma non di molto.

Tiro cross di Laribi, la sfera passa davanti a Giacomel, Arrighgini e Saco non intercettano, lazione sfuma, al 38'.

Punzione di Laribi, tutti si attendono il cross ma la mezzala, invece, prova il tiro, basso e insidioso: bella parata di Giacomel. Al 40'.

Replica la Virtus Verona con Tronchin di testa, palla deviata in corner.

Clemente cade in area, il pubblico chiede il penalty.

Due di recupero.

Ancora Clemente che vola in area, la Pro chiede il secondo rigore, l'arbitro fa proseguire. La gara finisce con un tiro di Laribi alto sulla traversa.

Secondo tempo

Casarotto avanza, grande imbucata perfetta per Daffara, la Virtus Verona raddopia: 2 a 0 per gli ospiti. Gara in salita, tanto.

Pro Vercelli colpita e affondata: terzo gol di Ruggero che, incontrastato, da fuori area beffa Rizzo. Pro sotto di 3. Al 54'.

Paci cambia: dentro Anastasio per Clemente (ammonito, ma il migliore dei bianchi) e dentro Corradini per Emmanuello.

Ripartenza della Virtus Verona, palla a Casarotto, gran botta e gran parata di Rizzo.

Entrano Vergara e Guindo, escono Saco e Arrighini. Al 70'.

Cella frana a terra e tocca con il braccio, il pubblico protesta. Manca un quarto d'ora al termine.

Esce Rojas entra Gatto, al 77'.

Ci porova Laribi dalla distanza, ribatte Giacomel.

Sei minuti di recupero, ma parte del pubblico torna a casa mestamente.

Niente da fare, nemmeno il gol della bandiera.

Formazioni

PRO VERCELLI: Rizzo M; Iezzi, Costanzo, Rizzo N., Clemente (Anastasio dal 55'); Saco (Vergara dal 70'), Emmanuello (Corradini dal 55'), Iotti; Laribi, Arrighini (Guindo dal 70'), Rojas (Gatto al 77'). A disp. Lancellotti, Vaccarezza, Corradini, Comi, Gatto, Vergara, Anastasio, Macanthony, Guindo, Contaldo. All. Paci.

VIRTUS VERONA: Giacomel; Ruggero, Cella, Faedo; Danti (Talarico dal 78'), Tronchin (Santi dall'87'), Daffara, Lonardi, Manfrin (Vesentin dal 46'); Casarotto (Priore dal 78'), Gomez (Nalini dal 67'). A disp. Siaulys, Freddi, Mazzolo, Nalini, Kristoffersen, Santi, Vesentini, Talarico, Turra, Priore, Munaretti. All. Fresco.

Arbitra Enrico Maggio della sezione di Lodi

Ammoniti: Rojas, Clemente, Saco, Iotti, Anastasio della Pro Vercelli; Ruggero della Virtus Verona.