Come usare i quaderni personalizzati per promuovere economicamente il tuo brand

Fare marketing non significa dover spendere necessariamente budget elevati. Alcune volte bastano delle piccole accortezze per riuscire davvero a spargere il proprio nome e acquistare quel tocco in più di visibilità.

Uno di questi è quello di regalare dei quaderni personalizzati ai clienti o potenziali tali. Un quaderno o taccuino costa poco e puoi farli personalizzare con il logo del tuo brand a costi davvero contenuti.

Sono molto richiesti dalle aziende di piccole e medie dimensioni. Vanno bene da regalare ai propri dipendenti, ai clienti che fanno un acquisto o chiedono un preventivo, oppure durante fiere ed eventi.

Quali sono i vantaggi dei quaderni personalizzati

Ma perché sono così efficienti? Se ci pensi, hai mai buttato via un bloc notes? La risposta è probabilmente NO. Si tratta di oggetti da cancelleria utilissimi sia per le aziende che i privati, perché permettono di prendere appunti o segnare informazioni velocemente.

Ecco che il quaderno viene utilizzato sempre e mai sprecato o buttato ingiustamente, specialmente oggi che la consapevolezza dell'emergenza ambientale si è espanda in modo capillare.

Inoltre puoi richiedere taccuini personalizzati con logo a un prezzo davvero irrisorio, anche per meno di un euro l'uno. Puoi scegliere infatti tra tanti modelli diversi che si distinguono per:

Formato

Tipo di pagina

Grammatura

Carta riciclabile

Tipo di apertura

Colore della copertina

Inoltre puoi scegliere di far stampare il tuo logo in tanti modi diversi. Può essere presente solo sulla copertina, sul fondo di tutte le pagine, oppure in grande su ogni pagina ma con una trasparenza tale da essere visibile però non risultare molesto durante la scrittura.

A chi sono rivolti i quaderni personalizzabili e dove comprarli

Un'azienda può decidere di acquistare una certa quantità di quaderni personalizzabili per tanti motivi diversi tra di loro. In base al motivo per cui scegli di richiederli potresti renderti conto che ci sono caratteristiche migliori che altre.

Ricordati che l’azienda a cui scegli di affidarti gioca un ruolo importantissimo in tutto questo. Noi ti suggeriamo lo shop online di Gadget365 perché lavora da oltre dieci anni nel settore della personalizzazione di gadget per uffici e aziende. Oltre a garantire una grande possibilità di scelta si è dimostrata per oltre 15.000 clienti un punto di riferimento affidabile.

Quaderni personalizzati per i dipendenti

I bloc notes personalizzati devi necessariamente distribuirli tra i tuoi collaboratori e dipendenti perché si tratta di un materiale di ufficio importantissimo.

Servono a prendere appunti per esempio durante i corsi di formazione in sede, così come durante le ore di lavoro. Aiutano a organizzare meglio il lavoro e le idee che, una volta appuntate, si rivelano sempre delle fonti preziose durante i processi creativi.

Per i tuoi dipendenti valuta l'acquisto di bloc notes di differenti dimensioni in modo tale che possano utilizzarli in base alle esigenze e le preferenze.

Quaderni personalizzati per i clienti

Certi gadget diventano però un ottimo strumento di marketing soprattutto quando scegli di regalarli ai tuoi clienti. Sono regali economici però capaci di attirare l'attenzione e allo stesso tempo di rendere felici chi li riceve.

Un bloc notes viene sempre ben accettato dai clienti perché sono utili per prendere appunti in ogni occasione. Alcune volte per esempio vengono regalati ad amici e parenti e perciò diventano un passaparola utilissimo.

E' il gadget che fa al caso tuo se hai un budget ridotto e desideri fare un po' di buon marketing. Se invece vuoi spendere qualcosa in più, ricordati che anche nel settore dei quaderni personalizzati ci sono i prodotti premium.

Quaderni personalizzati per fiere ed eventi

Infine ecco che puoi fare il tuo ordine e comprare quaderni tascabili da regalare in occasione di fiere ed eventi. Sono, insieme alle penne e le magliette, i regali tipici.

I partecipanti possono utilizzare i tuoi quaderni e bloc notes per prendere appunti. Sono il regalo ideale specialmente se c'è in previsione una breve conferenza presso il tuo stand.

Ti accordi come distribuendo questo tipo di gadget l'affluenza al tuo stand aumenta perché la gente inevitabilmente viene incuriosita da ciò che hai da offrire.

Questi che abbiamo visto sono tutte ottime occasioni per regalare i bloc notes con il tuo logo e rendere memorabile il marchio.