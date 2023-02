Orchestre, standard e... racconti. Serata live alla Ca dal Mariu bel

Orchestre, “standard” e grandi successi degli anni del secolo scorso a cavallo tra le due guerre e l’immediato dopoguerra saranno il “fil rouge” della serata in programma venerdì 10 febbraio, alla Cà dal Mariu bel, promossa dal Comitato Vecchia Porta Casale. Si farà musica, con R.J. Trio & Ellie Ross e si racconterà, con Bruno Casalino, la storia musicale di quegli anni, rivissuta attraverso il ricordo di orchestre, di musicisti e di locali che hanno fatto divertire i vercellesi nonostante l’incombere di una tragica guerra e le profonde ferite che essa ha poi lasciato.

La serata inizierà alle 21,15 e, come ormai è consuetudine, al termine i cuochi del Comitato offriranno ai presenti un piatto di ottima panissa vercellese.

Orchestre e standard: un connubio che tra gli anni Trenta del secolo scorso e il dopoguerra ha caratterizzato l’intrattenimento musicale negli Usa e, a rimorchio, anche in Europa, Italia compresa. E, ovviamente, anche a Vercelli. Bene lo hanno raccontato Bruno Casalino e Stefano Di Tano nel libro “Le stelle del jazz – Orchestre e protagonisti nel Vercellese”. Raccontano di come, nei locali cittadini, si ballasse al ritmo di polke, mazurche e di valzer finché non arrivarono qui da noi anche i primi segnali di quella nuova musica che andava sempre più diffondendosi nel mondo: il jazz. Jazz, all’epoca, voleva dire soprattutto swing, con le orchestre che suonavano brani dai ritmi frenetici, quegli stessi brani che, col passare degli anni, divennero degli “standard”.

Nel jazz, uno standard è una composizione che è divenuta parte del repertorio comune dei jazzisti. Per essere considerato tale, uno standard dev'essere ben conosciuto tra i jazzisti, suonato di frequente e registrato più volte nella storia del jazz. Non esiste una lista ufficiale di standard, e con passare del tempo certi brani possono diventare o smettere di essere considerati tali.

Non tutti gli standard sono stati scritti da jazzisti. Il Great American Songbook, che costituisce il nucleo degli standard più tradizionali, è composto da canzoni scritte originariamente dai songwriter della Tin Pan Alley, l’industria musicale newyorkese specializzata nella scrittura di canzoni e nella stampa di spartiti per i musical di Broadway o di Hollywood. In Europa, tra gli standard possono essere incluse anche canzoni della tradizione pop e folcloristica che sono state reinterpretate da jazzisti.

Al gruppo musicale ospite della serata, R.J.Trio & Ellie Ross (Giorgio Lasagna alla chitarra, Claudio Cagnoni al contrabbasso, Pino Governato alla batteria e Ellie Ross, nome d’arte di Elena Rossi, voce solista) il compito di proporre e di tratteggiare la storia di alcuni tra gli standard più conosciuti e di altri classici della musica italiana e internazionale diventati a loro volta degli standard.