Quali sono i sintomi da carenza di magnesio

L’attività fisica e quella nervosa assorbono, ogni giorno, gran parte delle risorse dell’organismo umano. Questi componenti cellulari preservano la salute e contribuiscono in maniera determinante al benessere personale. I minerali essenziali, nello specifico, supportano il corretto funzionamento di numerose funzioni vitali e proteggono il metabolismo da numerose patologie.

Questa categoria di macronutrienti comprende anche il magnesio che svolge un ruolo basilare nella regolazione della pressione arteriosa, della sintesi proteica e dell’assimilazione dei grassi. Presente nel sistema scheletrico e in quello muscolare può essere integrato nel metabolismo anche tramite l’assunzione di alcuni alimenti specifici. Un’eventuale carenza provoca alcuni disturbi come l’inappetenza, l’insonnia e la tachicardia.

Questi problemi rappresentano un campanello d’allarme, ma solo un esame del sangue può fornire un dato attendibile sul reale valore del magnesio presente nel plasma. L’insufficienza, infatti, è riconducibile a diversi fattori come l’incremento del fabbisogno quotidiano, una disfunzione intestinale o una prolungata terapia farmacologica. La carenza di magnesio viene definita ipomagnesia e nei casi più allarmanti può provocare anche delle pericolose aritmie cardiache. Per scongiurare ogni rischio vengono prescritte delle diete apposite che prevedono anche l’assunzione di farmaci e integratori in grado di sostenere il graduale ripristino dei livelli abituali.

La carenza di magnesio è un problema da non sottovalutare e in questo articolo esamineremo, dopo aver preso in considerazioni le soluzioni più appropriate, quali sono i sintomi principali della disfunzione.

L’organismo umano sfrutta diversi componenti cellulari per sostenersi e garantire il regolare funzionamento di ogni organo. Il magnesio agisce in varie zone del corpo per stimolare i meccanismi di sintesi proteici, agevolare la rigenerazione delle cellule e potenziare l’elasticità di tutti i tessuti. Salda il calcio nell’apparato scheletrico per rinforzare le ossa e ridurre le calcificazioni che colpiscono le parti più molli degli arti.

Questo minerale essenziale smorza la tensione muscolare ed è particolarmente adatto per i disturbi che colpiscono l’apparato gastro intestinale. Limita gli effetti degenerativi causati dall’ossidazione, regolare il livello del glucosio nel flusso sanguigno e previene anche alcune malattie cardiovascolari. Il magnesio, in pratica, possiede numerose proprietà e, per questo, quando cala favorisce l’insorgenza di alcune gravi patologie.

La carenza di magnesio e potassio è un problema che richiede un approccio tempestivo e risolutivo. Il primo rimedio è costituito dall’adozione di un regime alimentare vario, bilanciato e salutare. Molti alimenti, come verdure a foglia verde, cavolfiori, broccoli, cereali integrali, legumi, mandorle, noci, pistacchi e carciofi contengono il macronutriente essenziale per molte funzioni dell’organismo. Quando la carenza è più grave del previsto vengono introdotti anche degli appositi farmaci. Mag 2 integra la terapia e rafforza l’effetto provocato dalla dieta per ristabilire i livelli del minerale essenziale nel sangue.

I rimedi più consigliati dagli esperti riguardano:

Alimentazione

Assunzione integratori

Terapia farmacologica

Il copro umano, supportato da una dieta regolare e dai farmaci più appropriati colma il livello del magnesio con le giuste tempistiche. Per questo, vengono presi in considerazione, nella maggior parte dei casi, solo degli approcci che non prevedono degli interventi più invasivi e problematici.

Le condizioni basilari per un deficit del macronutriente si verificano con l’alcolismo cronico, gravi forme di malnutrizione, colite ulcerosa, tiroide, pancreatite e morbo di Crohn. Nei paesi occidentali questo disturbo è più raro e in molti casi si presenta in maniera asintomatica.

Per questo, il quesito: la carenza di magnesio come si scopre assume una notevole rilevanza in ambito medico. L’assenza di chiari sintomi vanifica molti referti e complica, ovviamente, la definizione del trattamento terapeutico più appropriato. Il complesso rapporto che lega carenza magnesio cause con i relativi sintomi può compromettere la valutazione e deviare l’attenzione verso altre patologie. Per questo, l’analisi e la comprensione dei sintomi più comuni rappresenta un’informazione indispensabile per chi vuole dipanare ogni dubbio prima di coinvolgere uno specialista.

La sindrome da carenza può manifestarsi dopo alcuni episodi di vomito e diarrea protratti nel tempo. Anche alcune terapie farmacologiche possono ridurre i livelli del minerale essenziale nel sistema circolatorio. Le altre cause più comuni della diminuzione del magnesio sono l’insufficienza renale cronica, l’acidosi diabetica e l’iperaldosteronismo.

I sintomi tipici dell’ipomagnesemia includono:

Aritmia

Crampi muscolari

Insonnia

Ipertensione arteriosa

Parestesia

Tremori

Umore variabile

La diagnosi non è affatto semplice e solo un’accurata analisi del sangue può fornire una risposta esaustiva. In alcune donne la carenza di magnesio viene associata anche alla sindrome premestruale che si manifesta in età fertile. Gli esami eseguiti per via intramuscolare possono fornire altre informazioni utili perché in assenza di sintomi specifici si devono valutare più indagini prima di avere un quadro clinico completo

Conclusione

La carenza di magnesio non presenta dei sintomi identificabili e per elaborare una terapia si devono effettuare degli esami appositi. L’organismo richiede le giuste quantità e l’integrazione tra una dieta specifica e l’assunzione dei farmaci, prescritti da un medico, può supportare il ripristino dei valori regolari.