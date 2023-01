Cosa bisogna sapere prima di acquistare un aratro?

Senza un aratro è difficile immaginare la lavorazione del terreno. Si tratta di una macchina indispensabile in agricoltura. Aratro viene agganciato al trattore assicurando una lavorazione del terreno di qualità. Tuttavia, per garantire una sinergia ottimale con il trattore, bisogna sapere come abbinarli correttamente.

A cosa serve l'aratro? Tra le caratteristiche più vantaggiose di un aratro ci sono:

buona aratura;

l'aerazione del suolo;

rimozione di radici, semi, larve e parassiti;

distruzione dei passaggi per i roditori sotto il terreno e creazione di uno strato uniforme;

miglioramento dei raccolti.

Utilizzando il macchinario giusto, l'efficacia del suo uso si noterà fin dalla prima volta.

Dove comprare questo tipo di attrezzatura?

Per garantire che l'acquisto porti i risultati desiderati, è consigliabile optare per un marchio noto. Si consiglia di scegliere un rivenditore autorizzato che possa garantire la qualità dell'apparecchiatura e fornire i relativi certificati. Scoprite l'intera gamma su https://agriline24.it/-/aratri--c214. Un macchinario nuovo di buona qualità non costa poco, quindi le offerte commerciali con prezzi insolitamente bassi per gli apparecchi agricoli possono destare sospetti sull'onestà del venditore e del produttore.

Come scegliere un aratro adatto al vostro trattore

L'aratro deve essere adattato ad uno specifico modello di trattore. È importante stabilire la sinergia tra le macchine, anziché limitarsi alla potenza erogata, che potrebbe non essere affatto uguale a quella delle altre macchine. Tuttavia, esiste una classificazione relativa al tipo di combinazione tra l'aratro e il trattore:

Aratri montati. Questo tipo viene utilizzato nelle apparecchiature con un massimo di 8 alloggi, in modo da evitare uno sforzo eccessivo sulla trasmissione idraulica. Aratri semi montati. Dal momento che l'aratro viene sollevato separatamente dal telaio, questo collegamento riduce la pressione sull'azionamento idraulico. Aratri trainati. Questo tipo di collegamento fa sì che le macchine lavorino separatamente e non si sottopongano a carichi reciproci.

Il corpo del dispositivo è la sua base. Stando alle inserzioni pubblicitarie, oggi in vendita esistono anche dei modelli con 3-12 corpi macchina. Tuttavia, la maggior parte delle volte vengono utilizzate 7-8 strutture. Il terreno da trattare influisce sul numero di cassette e, più precisamente, sulla larghezza della macchina.

La forma del corpo ha il proprio scopo e le relative caratteristiche. A seconda del terreno su cui la macchina deve essere utilizzata, la scelta della forma del corpo dipende da:

Il corpo di coltivazione è caratterizzato da una buona triturazione. Tuttavia, la sua massima efficacia si ottiene utilizzando il vomere scorticatore. Sui terreni non coltivati da molto tempo, la soluzione migliore è il corpo semi-rotante. Per la coltivazione di terreni vergini è adatto il corpo a vite. È un ottimo strumento per il ribaltamento degli strati. Ma la triturazione non è il suo punto forte. L'aratro a dischi è in grado di risolvere problemi complessi nella coltivazione del terreno dopo il disboscamento o nei lavori su prato. Il corpo tagliato è progettato per l'uso in campi di piccole dimensioni.

Conoscendo l'ambiente in cui l'aratro verrà utilizzato, sarà più facile scegliere il modello giusto.

Il tipo di terreno influisce anche sulla scelta del versoio. Per i terreni argillosi è opportuno scegliere un versoio aperto, mentre per i terreni più leggeri è meglio scegliere un versoio continuo.