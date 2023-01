Un convegno sulle infrastrutture e mobilità della Provincia di Cuneo

Il Pianeta Infrastrutture e Trasporti dell’Associazione Insieme è già al lavoro da tempo nell’organizzazione del convegno annuale in programma sabato 28 gennaio alle ore 09:30 nell’Auditorium “Il Varco” a Cuneo. Il dibattito dal titolo “Provincia di Cuneo: da terra di confine a crocevia transalpino” tratterà la complessa e quanto mai attuale situazione della mobilità nel nostro territorio e delle sue infrastrutture.

«Si parlerà di strade, autostrade, ferrovie, aeroporto» spiega Sergio Pasi, coordinatore del Pianeta Infrastrutture e Trasporti «E si proverà a ragionare sulla mobilità del futuro tra sostenibilità, sicurezza, ottimizzazione dei trasferimenti sia di merci che di persone. Questa è la priorità pur non trascurando le “difficoltà” contingenti quali il completamento della Cuneo-Asti, la circonvallazione di Demonte, l’Armo Cantarana, il Tunnel di Tenda... Il programma è in corso di definizione e nei prossimi giorni sveleremo i nomi dei relatori che interverranno, personaggi illustri e anche alcune sorprese»