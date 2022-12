Natale in anticipo

BIANZE’ - Il Natale è iniziato in anticipo per i bambini della scuola primaria di Bianzè: domenica 11 dicembre, infatti, gli alunni hanno raccolto il frutto di un grande lavoro di creatività per realizzare oggetti natalizi che hanno poi esposto in una bancarella durante il mercatino locale “Al Natal pü bel ca ié”. “La nostra bancarella ha riscosso un grande successo e ringraziamo tutte le persone che si sono avvicinate allo stand, portando sostegno e complimenti a tutti coloro che hanno dedicato parte della giornata affinché l’iniziativa avesse un così bel risultato”, commentano le insegnanti e i genitori che hanno seguito la cosa. Il giorno successivo, i bambini sono stati invitati nei locali della biblioteca comunale per assistere ad uno spettacolo teatrale dell’associazione Ludorì, dal titolo “Il complotto dei Babbi Natale” proposto dalla compagnia Stregatto: un appuntamento, questo, che ha coinvolto gli alunni regalando due ore di allegria in vista delle imminenti vacanze. Gli alunni e le insegnanti ringraziano la Pro Loco che ha permesso loro di partecipare al mercatino di Natale che attrae pubblico anche da molti paesi limitrofi, offrendo così la possibilità di far conoscere la nostra piccola ma attiva realtà, e la biblioteca comunale sempre presente con iniziative apprezzate da tutta la scuola.