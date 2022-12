Paura a Borgo d'Ale per il rogo in un alloggio

Incendio in un appartamento, nel pomeriggio di domenica 11 dicembre a Borgo d'Ale. L'allarme, per le squadre dei Vigili del Fuoco del distaccamento permanente di Livorno Ferraris e di quello volontario di Santhià, è scattato intorno alle 15,30: dalle prime indicazioni si pensava ci fosse una persona all’interno dell’abitazione, ma le ricerche hanno fortunatamente dato esito negativo.

Le operazioni sono quindi proseguite per domare il rogo e mettere in sicurezza l'area. I carabinieri, presenti sul posto, stanno verificando le cause dell'incendio, mentre la conta dei danni è ancora in corso.