L'innovazione a servizio dell'impresa e della formazione

Un software che permette di velocizzare i tempi per la selezione di nuovo personale, ma anche di individuare, all'interno della forza lavoro interna all'azienda, bisogni di formazione o anche le soft skills, le abilità personali legate all'intelligenza emotiva e alle abilità naturali, che possono rappresentare un punto di forza sottovalutato.

A partire dal 2023 Formater, agenzia formativa di Ascom Confcommercio Vercelli, metterà a disposizione di aziende e utenti due nuovi strumenti: il software di intelligenza artificiale Algo Interview per la pre-selezione dei candidati alle proposte di lavoro e l’assessment aziendale e la Skilla Library, un catalogo di oltre 300 corsi in e-learning.

Due strumenti che pongono l'agenzia formativa all'avanguardia e che consentono anche alle piccole e medie imprese del territorio di usufruire di strumenti d'avanguardia.

«La collaborazione con Algo AI – commenta il direttore di Formater, Marco Barasolo – ci pone all’avanguardia a livello nazionale. La piattaforma sfrutta l’intelligenza artificiale per pre-identificare automaticamente, attraverso un video colloquio mirato, le soft skills dei candidati ad una proposta di lavoro, degli allievi dei nostri corsi, dei collaboratori in azienda».

Una volta selezionate le soft skills da verificare proprie della figura professionale ricercata, l'intelligenza artificiale elabora i dati raccolti dai video colloqui e li analizza focalizzandosi su due macro aree: il contesto della risposta e l’emotività espressa del candidato. I fabbisogni (di soft skills e non solo) potranno essere soddisfatti, oltre che con i percorsi formativi in aula, anche in e-learning, attraverso l’accordo tra Formater e Skilla Library, la prima e più completa library a livello nazionale con più di 300 corsi in e-learning in multilingua, suddivisi in diversi ambiti (digital skills, leadership e people management, comunicazione personale, performance management, team di successo, marketing vendita e qualità del servizio, solo per citarne alcuni).

«L’attività formativa proposta da Skilla – continua Barasolo - si basa sulla scomposizione dei corsi in pillole formative create con un metodo unico al mondo e dimostrato per efficacia: il cosiddetto microlearning, corsi brevi e incisivi che fissano le conoscenze passo dopo passo».

«Questi strumenti – commenta il direttore di Ascom Vercelli, Andrea Barasolo - ci permettono di offrire alle aziende un modo veloce e mirato per l’assessment interno del proprio personale e per la relativa formazione, che vada oltre le competenze tecniche, più facilmente verificabili dall’impresa stessa. Possiamo inoltre effettuare una pre-analisi dei candidati alle proposte di lavoro, snellendo il processo di recruitment e mettere questi strumenti a disposizione dei nostri corsisti, in affiancamento alla formazione d’aula ed e-learning già a disposizione».

L’accordo con Algo AI sia stato reso possibile dalla collaborazione di Ascom con Glocal Value, realtà vercellese nel settore informatico operante su tutto il territorio nazionale. «Ancora una volta il lavoro in partenariato – conclude Andrea Barasolo - tratto distintivo del modus operandi di Ascom e delle sue strutture collegate dà i suoi frutti. E’ in questa ottica che nasce la collaborazione con Glocal Value, una vera eccellenza locale».

La piattaforma Algo Interview verrà utilizzata sia internamente nei processi gestiti da Formater che direttamente sulle aziende clienti. I corsi della library di Skilla saranno a disposizione dei corsisti e dei clienti (singoli privati e aziende); le aziende socie Ascom e i loro collaboratori godranno di una tariffa agevolata.