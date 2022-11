Gli Iceberg suonano alla Ca dal Mariu Bel

Su iniziativa del Comitato Vecchia Porta Casale è in programma un nuovo appuntamento musicale alla Ca’ dal Mariu Bel. Venerdì 25 novembre la colonna sonora della serata sarà affidata agli Iceberg, storica rock band da oltre dieci anni sulla breccia. Nata su iniziativa di Franco Cascio in occasione di “Vercelli come Liverpool”, evento svoltosi nel 2012 al Teatro Civico e che radunò diversi componenti dei complessi musicali anni Sessanta, la formazione con il tempo ha subito diverse trasformazioni. Oggi si presenta con Salvatore Fonso (voce), Carlo Micillo e Francesco Sola (chitarre), Bruno Natarella (basso), Alessandro Fulci (tastiere), Franco Cascio (batteria). Il repertorio degli Iceberg trova ispirazione nel vasto mondo del rock a partire dagli anni Sessanta per finire agli Ottanta con alcuni dei più grandi successi dell’epoca. Appuntamento, dunque, alla Cascina Rantiva di corso Papa Giovanni Paolo II, 31/A. Prime note alle 21,15. L’ingresso è libero. Al termine i cuochi del Comitato offriranno a tutti gli intervenuti un piatto delle celebre panissa vercellese.