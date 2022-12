Calcio: il difensore Andrea Masiello non viene convocato contro il Bari

Il difensore Andrea Masiello salterà la trasferta per causa delle minacce che ha ricevuto sui social network da parte dei tifosi biancorossi. La decisione è annunciata ufficialmente dall'allenatore Pierpaolo Bisoli e dal direttore sportivo Paolo Bravo.

La situazione del difensore Andrea Masiello

Il difensore è al centro dell'attenzione dopo essere stato squalificato per due anni e 5 mesi. Andrea Masiello inoltre, ha giocato con l'Atalanta eil Genoa in Serie A, ma in questa stagione non ha mai giocato nel campionato del Bari. Lo scandalo riportato, attualmente è in mano alla questura di Bari, il quale monitora con attenzione il caso, ha confermato che tuttavia non sono stati riscontrati allarmi all'ordine pubblico e della sicurezza.

Dunque la Südtirol ha scelto di lasciare il giocatore a casa senza fargli giocare la trasferta per evitare che la partita contro il Bari possa diventare piuttosto rischiosa, dove lo stesso Andrea Masiello ha deciso di saltare la prima sfida con la sua nuova squadra. Del resto un pò si sapeva che potesse accadere, lo stesso d.s. Paolo Bravo inoltre, ha confermato alla stampa la decisione della società che tuttavia è stata già presa nel momento in cui Andrea Masiello ha firmato il suo contratto con la squadra.

Minacce sui social network e la sua colpevolezza

La scelta da parte del club più che altro è stata presa per via degli insulti e delle minacce che s sono svolte sui social network. Infatti commenti pesanti che si leggono su Andrea Masiello dopo essere stato colpevolizzato di aver commesso un'autogol che contribuì alla sconfitta dell'importante derby contro la squadra del Lecce qualche anno fa dove lo stesso calciatore in seguito ha negato di essere responsabile.

Tanto che in una nota inviata al pm invece accadde il contrario, cioè, che l'ex del Bari in quel contesto ammise la propria colpevolezza. Rittornando indietro nel tempo quindi, nel momento in cui Andrea Masiello si è ritrovato a testimoniare davanti al pm, all'epoca, dopo aver negato, poi ammise: " “Siccome il risultato era sullo 0-1, a dire il vero ho sfruttato l’occasione per poter cristallizzare definitivamente l’esito di sconfitta per la squadra del Bari e ottenere il pagamento promessomi facendo così l’autogol".

La squalifica di due anni e l'arresto

Dunque adesso per Andrea Masiello questo si tratta di un primo ritorno al Bari ma il tutto verrà comunque spiegato sia dall'allenatore Pierpaolo Bisoli che del direttore sportivo Paolo Bravo. Ricordiamo inoltre, che il giocatore Andrea Masiello, fu squalificato per due anni e cinque mesi e arrestato nel mese di Aprile di qualche anno fa poichè, la Procura di Bari gli aveva contestato l'associazione a delinquere per frode sportiva con la colpa di aver preso circa 50 mila euro. Dunque, il ritorno del calciatore, sia da parte dei tifosi soprattutto, è alquanto improbabile dopo undici anni dell'autogol e lo scandalo delle partite truccate. Dopo aver superato questo problemaccio, Andrea Masiello è tornato a giocare e ora che c'è la partita a Bari, sui social network hanno iniziato nuovamente ad insultare e minacciare il calciatore.

La Sudtirol

Attualmente Andrea Masiello gioca nella squadra della Sudtirol, che a tutto questo non commenta neppure in conferenza stampa, probabilmente il mister Pierpaolo Bisoli, per non creare problemi ed evitare rischi, sicuramente cercherà di non far giocare Andrea Masiello in campo. Nonostante questa decisione, si viene a sapere che un tifoso della squadra del Bari di nome Nicola si è informato se Andrea Masiello sarà alla partita perchè dato è un tifoso affezionato al calciatore, voleva preparargli un'affettuosa accoglienza con degli striscioni e dei cori dedicati esclusivamente al giocatore. Dunque per il giocatore, non ci sono solo insulti negativi, ma qualche tifoso è anche contento per la convocazione di Andrea Masiello.