La nuova Pac e la lotta al cibo sintetico

La nuova Pac 2023-2027 e la lotta al cibo sintetico. Questi i due temi principali dell’Assemblea Interprovinciale Giovani Impresa svoltasi ieri, giovedì 3 novembre, nella splendida location dell’azienda agricola Vini Ioppa a Romagnano Sesia.

Oltre al Delegato Giovani Alberto Franzi erano presenti anche il Presidente Coldiretti Vercelli-Biella Paolo Dellarole, il Direttore Luciano Salvadori e il Segretario Giovani Impresa Paolo Ciancaglini.

Molto nutrita la presenza dei giovani imprenditori agricoli che hanno innanzitutto approvato all’unanimità il programma svolto durante il 2022 con i numerosi impegni che li hanno visti protagonisti a livello provinciale, regionale e nazionale. Nei loro interventi, Delegato, Presidente e Direttore, hanno evidenziato come, soprattutto in un periodo complicato come quello attuale, i giovani rappresentano la forza del settore agricolo che crede nelle tradizioni ma al tempo stesso cerca modi innovativi per rendere l’agricoltura sempre più sostenibile.

Spazio rilevante è stato concesso alla lotta al cibo in provetta che sempre più minaccia non solo gli allevamenti ma l’intera filiera alimentare. Proprio per questo i presenti hanno firmato la petizione per fermare lo sbarco a tavola del cibo sintetico, promossa da World Farmers Market Coalition, World Farmers Organization, Coldiretti, Campagna Amica e Filiera Italia.

La giornata è terminata con una visita guidata nelle magnifiche cantine e nella nuovissima location inaugurata lo scorso settembre in occasione dei 170esimo anniversario dell’azienda.