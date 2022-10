Trofeo Mezzalama: Verso la XXIII edizione della “Maratona dei Ghiacciai”

In questi mesi il lavoro non è mancato, ci sono stati i primi contatti con le istituzioni, con gli sponsor e, soprattutto, c’è stata l’organizzazione della prima edizione della Sky Climb Mezzalama by Dynafit che è servita, dopo gli anni di stop a causa della pandemia, a ripartire in previsione della più conosciuta gara invernale. «Abbiamo messo in moto la macchina organizzativa - ha detto Alex Brunod, presidente della Fondazione Trofeo Mezzalama - con la SkyClimb, ma il lavoro che c’è dietro al Trofeo è ben diverso, più complesso e articolato. Inoltre per questa nuova edizione, dopo lo stop forzato dovuto alla pandemia, l'attesa e le aspettative da parte di tutti sono molto alte».

«Il nostro impegno - ha continuato Brunod - sarà sempre al massimo per garantire un’edizione all’altezza dell’incredibile storia del Mezzalama. Cercheremo ancora una volta di stupire tutti gli appassionati con qualcosa di nuovo rimanendo legati alla nostra tradizione».



«Facendo parte del prestigioso circuito de La Grande Course - ha concluso Brunod - abbiamo confermato anche per il 2023 la prova riservata alle categorie giovanili».

E’ con la prima riunione del direttivo della Fondazione che si apre ufficialmente questa nuova avventura verso la XXIII edizione del Trofeo Mezzalama. La storica gara di scialpinismo valdostana nata nel 1933 è l’unica competizione al mondo a svolgersi sui ghiacciai attraversando tre quattromila, la vetta del Castore (4126 m) e il Naso dei Lyskamm e, dal 2023, la Roccia della scoperta (4177 m).

Le iscrizioni si apriranno il 4 febbraio 2023 sul sito www.trofeomezzalama.it e si chiuderanno il 10 aprile.

Il Trofeo Mezzalama è una gara riservata solo ai migliori scialpinisti, alla competizione partecipa un numero massimo di 300 squadre formate da tre atleti. Ogni atleta, nella domanda di partecipazione, dovrà allegare un curriculum sportivo-alpinistico che provi le capacità di muoversi in un ambiente severo come quello dei ghiacciai del Monte Rosa.

