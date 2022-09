Torna BiDigital, l’evento dedicato al mondo dell’innovazione

Più di 40 ore di formazione e oltre 50 relatori ed esperti per una giornata interamente dedicata ai temi dell’innovazione, del digitale e del futuro. È questo il programma di “BiDigital”, l’evento organizzato da Sellalab, la piattaforma di innovazione del gruppo Sella, insieme all'agenzia di comunicazione BTrees, con il patrocinio della Città di Biella, che si terrà sabato 1 ottobre dalle 9,30 alle 18,30 negli spazi del Lanificio Maurizio Sella.

L’evento, giunto alla sua terza edizione e completamente gratuito, metterà a confronto startup, imprese, liberi professionisti, studenti, curiosi e appassionati del mondo del digitale con esperti e professionisti del settore nell’ambito dell’innovazione, delle nuove tecnologie, della digital transformation e delle potenziali applicazioni nella nostra vita quotidiana. Numerosi gli argomenti che verranno discussi durante la giornata e che sono stati suddivisi in cinque macro-aree tematiche: la prima è dedicata al mondo delle aziende, con testimonianze dirette su come hanno affrontato la trasformazione digitale, mentre la seconda è legata all’ambito dei social media, del marketing e della comunicazione. C’è inoltre un’area con un focus sulle startup e le innovazioni lanciate sul mercato, una dedicata al mondo del Web3 e del metaverso e sulle opportunità per le imprese, infine, una quinta area incentrata sul coding coordinata dai gruppi Phyton Biella e White Label.

BiDigital permetterà ai partecipanti di ascoltare dal vivo diverse case study (con contributi da parte di scale-up di intelligenza artificiale), conoscere le più efficaci metodologie di business per le aziende e approfondire i nuovi modelli di open innovation. Testimonial d’eccezione e “conduttore” dell’intera giornata è Rudy Bandiera, speaker e formatore di temi dell’innovazione digitale per le imprese, che farà da punto di contatto tra i vari talk e darà la sua prospettiva sul mondo dell’innovazione. All’evento parteciperà anche Würth Italia dando vita alla “Galleria del Metaverso” dedicata alla scoperta delle soluzioni più innovative che uniscono il mondo virtuale a quello reale: uno spazio dove sarà possibile sperimentare le nuove tecnologie immersive e verranno mostrate le possibili applicazioni legate soprattutto al mondo del retail e dell’assistenza professionale. Si potranno anche vedere esempi di applicazione del Metaverso Business ed approfondirne i nuovi scenari.

Inoltre, durante tutta la giornata, sarà operativa l’area dedicata alle migliori startup del territorio per favorire il confronto tra imprese consolidate e realtà innovative e poter generare opportunità di collaborazione. Per gli appassionati di nuovi dispositivi a forte componente digitale, sarà allestita un’apposita area dove poter far volare dei droni, con il supporto dell’Aereo Club Biella Luigi Sella e C.S.E.N. - Centro Sportivo Educativo Nazionale -, lungo un percorso tracciato del torrente Cervo. Sarà, infine, presente la più importante community nazionale nata per riunire gli appassionati di realtà virtuale. L’incontro è gratuito e per partecipare è necessario iscriversi a questo link: https://www.eventbrite.it/e/registrazione-bidigital-2022-396759778177 Sul sito www.bidigital.it è possibile consultare il programma completo dell’iniziativa e conoscere i relatori e le realtà presenti.