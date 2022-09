Tutti i vantaggi della Laurea infermieristica online

In Italia accedere alle professioni mediche e infermieristiche impone grandi sacrifici in termini di studio. Le università propongono lauree triennali e magistrali nelle diverse discipline a numero chiuso. Gli atenei, infatti, predispongono un quantitativo massimo di posti disponibili e prevedono un rigido test di ammissione.

Prepararsi all'esame non è semplice poiché le materie oggetto di test solitamente non vengono insegnate nelle scuole superiori. Al liceo scientifico, per esempio, non si affrontano così nel dettaglio gli argomenti su cui vertono le domande all'ammissione alla facoltà di medicina. La stessa considerazione vale per gli altri istituti di scuola superiore, che offrono solo una preparazione non specifica. Il pochissimo tempo che intercorre tra la maturità e il test di ammissione può essere un problema.

Nell'ultimo periodo sono sempre di più gli studenti che si iscrivono per il conseguimento della laurea infermieristica on line, studiando a distanza e potendosi organizzare con gli impegni familiari o di lavoro.

Per svolgere le professioni sanitarie, dunque, bisogna avere una fortissima motivazione, oltre alla passione per la disciplina che si sceglie, elemento che può fare concretamente la differenza in termini di rendimento.

I vantaggi della laurea online in scienze infermieristiche

Con la laurea in scienze infermieristiche si può immediatamente esercitare la professione di infermiere. Con il ciclo magistrale e con le successive specializzazioni si ottengono titoli ancor più prestigiosi.

Le università online permettono di conseguire la laurea in un anno riducendo sensibilmente le tempistiche. Questa soluzione è particolarmente adatta per coloro che stanno studiando e lavorano contemporaneamente. I giovani al giorno d'oggi sono maggiormente predisposti alla flessibilità e le esigenze attuali impongono una capacità di adattamento significativa.

Per studiare vengono forniti materiali didattici multimediali, che in alcuni casi sono compresi nel prezzo dell'iscrizione al percorso selezionato. I tutor professionisti affiancano lo studente affinché possa avere una maggiore probabilità di successo negli esami, con una preparazione mirata e un metodo innovativo.

Nell'ambito dell'offerta formativa online viene garantito il disbrigo di tutta la parte documentale facilitando le incombenze burocratiche.

Le materie di studio

Per conseguire la laurea in scienze infermieristiche bisogna apprendere alcune nozioni avanzate nelle varie materie che riguardano la cura della persona e il benessere psicofisico. Non mancano l'inglese, l'informatica, il diritto del lavoro e l'economia aziendale. Ovviamente le materie principali sono quelle riferibili al mestiere: fisica medica, biologia, psicologia, genetica, sociologia, pedagogia, malattie infettive, medicina interna, gastroenterologia, endocrinologia, oncologia, ematologia, infermieristica, chirurgia, ortopedia, pediatria, reumatologia e molte altre.

Le materie di studio talvolta possono risultare eccessivamente complesse per chi ha scelto di procedere in autonomia. Le università telematiche offrono corsi intensivi per recuperare interi anni o singoli esami. Può accadere per esempio che il percorso universitario di uno studente si sia interrotto proprio per la difficoltà registrata in una singola disciplina. Il servizio di tutoraggio personalizzato può risolvere questo problema consentendo di superare l'esame e procedere speditamente fino alla laurea.

Le opportunità occupazionali

Gli sbocchi professionali con la laurea in scienze infermieristiche non mancano. Gli studenti iscritti sanno che al termine del ciclo universitario troveranno quasi sicuramente lavoro nel settore di riferimento. La domanda di figure specializzate è in crescita, perciò decidere di continuare con un master potrebbe essere una strategia ottimale per ambire a stipendi medio-alti o alti, andando a ricoprire incarichi di vertice nelle strutture pubbliche o private.

La laurea online è perfettamente identica a quella che si ottiene in presenza e vale ai fini della partecipazione a bandi e concorsi per enti e istituzioni locali.

Un neolaureato in scienze infermieristiche può lavorare in un ospedale nel mestiere classico dell'infermiere ma può operare anche per conto della ASL territoriale nei vari servizi di assistenza infermieristica erogati nelle sedi dislocate nei Comuni o a domicilio.

Scienze infermieristiche è una laurea ottima per chi vuole lavorare in cliniche private, case di cura, comunità e organizzazioni che si occupano a vario titolo di servizi sanitari.

Ottenere la laurea in scienze infermieristiche online è possibile iscrivendosi alle università telematiche, riducendo i tempi per concludere il percorso di studi, recuperando esami o interi anni persi.