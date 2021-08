Università, Medicina e Professioni sanitarie sempre sugli scudi: 1851 candidati per 750 posti

Si svolgeranno il 3 settembre (Medicina e Chirurgia) e l’14 settembre (Professioni sanitarie) a Novara i test d’ingresso per accedere ai corsi ad accesso programmato della Scuola di Medicina dell’Università del Piemonte Orientale. I candidati per il corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia sono 933 a fonte di 200 posti disponibili tra Novara (120 posti) e Alessandria (80 posit).

Le prime scelte dei candidati che vogliono accedere ai corsi triennali delle Professioni sanitarie sono 918 per un totale di 550 posti disponibili tra i diversi corsi. In particolare: per Fisioterapia ci sono 297 iscritti per i 35 posti di Novara; 81 iscritti per i 25 posti di Alessandria e 55 per i 15 posti di Fossano.

Per infermieristica ci sono 156 iscritti per i 120 posti di Novara, 92 iscritti per i 95 posti di Alessandria, 36 iscritti per i 65 posti di Vercelli, 42 iscritti per i 70 posti di Biella e 43 iscritti per i 50 posti di Verbania.

Per tecniche di laboratorio biomedico ci sono 31 iscritti a fronte di 30 posti, tutti a Novara, mentre per tecnico radiologo ci sono 51 iscritti per i 20 posti di Novara. Infine per Igienista dentale ci sono 34 iscritti a fronte di 25 posti.

Il test di ingresso per Medicina e Chirurgia si svolgerà al complesso Perrone di Novara); a causa del perdurare dell’emergenza sanitaria, per accedere alla struttura sono state pubblicate sul sito della Scuola di Medicina (www.scuolamed.uniupo.it) le linee guida da rispettare che sono, in linea generale quelle relative alle norme anti-covid per l'accesso a spazi chiusi.

Le linee guida relative allo svolgimento del test di ingresso per le Professioni sanitarie saranno pubblicate nei prossimi giorni. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito della Scuola di Medicina www.scuolamed.uniupo.it