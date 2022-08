"Trop secret": Ferragosto in allegria con Andrea Fratellini e "zio Tore"

Ventriloquo, mago e cantante, Andrea Fratellini è conosciuto al grande pubblico come vincitore di Italia's got Talent 2020, show conquistato insieme al simpaticissimo pupazzo Zio Tore.

Il suo spettacolo, in programma lunedì 15 agosto alle 21 in piazza Antico Ospedale, chiude la rassegna degli eventi di Musa Vercelli, organizzato dall'amministrazione comunale per l'estate 2022.

Fratellini presenta "Trop Secret", il suo one-man show adatto alle famiglie, ricco di momenti di esilarante comicità, attraverso effetti magici, gags comiche e ventriloquia con pupazzi. Il comico, inoltre, coinvolgerà e darà voce anche a oggetti e persone del pubblico. Un mix originale di magia e ventriloquia, accompagnati da ironia e comicità ma anche da musica e canzoni cantate dal vivo.

Lo spettacolo è a ingresso gratuito e senza necessità di prenotazione.