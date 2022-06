Una giornata a tutta musica: dal sacro al techno 21 concerti sparsi per la città

Musica da mattina a sera inoltrata, in tutta la città, martedì 21 giugno, in occasione della 28° edizione della Festa della Musica, un evento che si svolge a livello nazionale e a cui Vercelli prende parte ormai da alcuni anni. Il titolo nazionale di questa edizione è Recovery Sound, seguito dal sottotitolo scelto dall’Informagiovani del Comune di Vercelli: La Musica Chiama Chi Ama la Musica. Band, artisti e amanti della musica hanno risposto numerosi all’invito rivolto a inizio mese per esibirsi davanti ai principali bar e locali della città, ma anche in spazi pubblici e privati.

Musica classica, corale, liturgica, pop, rock, latino, sperimentale, hip-hop e dj-set: 21 eventi, oltre 50 artisti o semplici cittadini, giovani e anche numerosi bambini e 15 stage dalle 8 del mattino alle 22.30.

Le esibizioni vengono segnalate e promosse sul sito nazionale della Festa della musica, su Vercelligiovani.it e i social collegati (leggi QUI).

La giornata prevede queste 21 esibizioni: Fraternità della Trasfigurazione (all'abbazia di Sant'Andrea): 8,15 canto delle Lodi, ore 12,15 Ora sesta, ore 19 canto del Vespro. Scuola Sant'Antida (piazza Cavour portico 4 Lounge bar): 9,45 - 10.15 coro dei bambini e, a seguire, Scuole Cristiane fino alle 10,45, Endless group fino alle 13. Junes et Jolies, cinque giovani pianiste all'ora del tea, è invece la maratona pianistica che prende il via al Viotti Club di via Galileo Ferraris alle 16,30. Emanuele Barale esegue un concerto di musica organistica alle 17 in Sant'Andrea; Raimondo Alberto suona al Coffee club dalle 17 alle 22,30 con un repertorio pop, rock e latino americano; Giuseppe Garavana, Guido Michelone ed Enrico De Maria sono alla Mondadori con musica jazz e la presentazione del libro "Il jazz e i mondi" di Michelone. Dalle 18 alle 20,30 nel portico di 4 Lounge bar ci sono i ragazzi di Radio 6023; al bar Morgan il Duo Deno (dalle 18 alle 20) e Unlike Mark (dalle 20,230 alle 22,30); al Bijoux Café Kapamoraski dalle 18 alle 21; da Glamour blues acustico con Tin Blues Band dalle 18 alle 20; al Principe c'è Acoustic Trio dalle 19,30 alle 20,40; al bar Borsa dj set con Dj Suresh dalle 19 alle 22,30; al Beccuti musica techno con Dj Gajo (dalle 20 alle 22,30); al Valentine afro hip hop con Mozems (dalle 20); nel chiostro di Santa Chiara Vercelli rock school dalle 20,30 e infine al Soul Kitchen pianoforte a quattro mani con i Metamorphosis duo (dalle 21 alle 22,30).

«Un ringraziamento particolare va a tutti gli amanti della musica, ad Ascom e ai gestori dei bar che ospiteranno alcune delle esibizioni previste nell’orario degli aperitivi e comunque non oltre le 22.30 come da regolamento disponibile sul sito vercelligiovani.it», spiegano dal Comune. L’iniziativa è inserita nel progetto “LAI.V - Laboratori di Animazione e Innovazione - Vercelli”, cofinanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale a valere sul Fondo per le politiche giovanili - anni 2020 e 2021 e promosso da Anci.