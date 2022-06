Quanto costa mantenere uno scooter 125: le spese da considerare

Lo scooter 125 è diventato l’oggetto dei desideri di moltissimi giovani, perché dallo scorso anno può essere guidato anche dai minorenni, a patto che questi abbiano un’età di almeno 16 anni e abbiano conseguito la patente di guida A1. È importante però fare bene i conti prima di correre ad acquistare uno scooter, perché se il suo prezzo di listino può sembrare abbordabile, le spese da sostenere per mantenerlo potrebbero non esserlo altrettanto.

Vediamo dunque quali sono i costi da considerare prima dell’acquisto di uno scooter 125, ossia quanto si va a spendere in media per il suo mantenimento.

Assicurazione

La voce di spesa che incide maggiormente sulla manutenzione di uno scooter 125 è quella relativa all’assicurazione, che come ben sappiamo è obbligatoria per legge. Il premio varia in base a diversi fattori, tra cui l’età del conducente: in generale infatti, i giovani pagano di più perché hanno un maggior rischio di fare incidenti per via della loro scarsa esperienza. Per risparmiare tuttavia è possibile utilizzare un comparatore online: si può trovare la migliore assicurazione scooter 125 grazie a Facile.it , che consente di confrontare le offerte delle varie compagnie.

Revisione

Un altro costo da considerare è quello relativo alla revisione, che anche nel caso di scooter 125 deve essere effettuata obbligatoriamente dopo 4 anni dalla data di prima immatricolazione e successivamente ogni 2 anni. Il costo varia: se ci si rivolge alla Motorizzazione Civile si spendono 54,9 euro mentre presso i centri autorizzati 79,02 euro.

Bollo

Anche per gli scooter 125 è necessario inoltre pagare ogni anno il bollo, ossia l’imposta sul possesso del veicolo. L’importo è variabile in base alla residenza dell’assicurato e allo standard europeo sulle emissioni: online si possono comunque trovare delle tabelle dei costi regione per regione . Per rendere l’idea, comunque, per il bollo si spendono dai 20 ai 30 euro l’anno.

Tagliando

Un’altra voce di spesa da mettere in preventivo prima dell’acquisto di uno scooter 125 è il tagliando, ossia il controllo periodico che deve essere effettuato al veicolo. Per quanto riguarda i costi, questi dipendono dalle condizioni dello scooter e dagli interventi di cui necessita, ma in linea di massima si spendono dagli 80 ai 200 euro. Il primo tagliando va fatto dopo che il motorino ha percorso 1000 km, mentre i successivi si possono fare ogni 5000 km.

Manutenzione ordinaria

Quando si acquista uno scooter 125 bisogna considerare anche tutte quelle spese relative alla sua manutenzione ordinaria. Parliamo dunque del cambio degli pneumatici, che vanno sostituiti periodicamente e per la precisione dopo 8-12 mila km percorsi dal veicolo. Anche se all’apparenza dovessero apparire ancora in buono stato, conviene comunque procedere con il cambio delle gomme perché dopo un po’ di tempo iniziano ad indurirsi e non sono più sicure.

Carburante

Infine, naturalmente, bisogna ricordarsi di considerare i costi del carburante, che dipendono strettamente da quanto si utilizza lo scooter. È dunque difficile fare una stima della spesa da sostenere, ma si tratta certamente di un dettaglio da non sottovalutare.