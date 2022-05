Cosa fare nel tempo libero: alcuni consigli su come divertirsi con i sex toys

Con l'emancipazione delle donne e l'aumento complessivo del nostro tempo libero, la sessualità è diventata sempre più importante nella vita quotidiana di una coppia. Quando i due partner si capiscono e comunicano, non esitano a scoprire altre fonti di piacere. Altri, in cerca di piaceri solitari, si avventurano anche a provare accessori sessuali, chiamati sex toys. Molti ci trovano immensa soddisfazione... e nel tempo fantasticano di usarli con il proprio partner. D'altra parte, molte coppie si interrogano ancora sull'importanza di questi giocattoli birichini nell'attività sessuale di una coppia.

Cos'è un sex toy?

Iniziamo col definire di cosa stiamo parlando, per i neofiti: sono accessori o giocattoli erotici utilizzati per ottenere o soddisfare il piacere sessuale. Di toys erotici ne esistono di diversi tipi, come dildo, masturbatori, simulatori vibranti di sesso orale, bambole gonfiabili, anelli per il pene (cockring), plug anali, stimolatori della prostata e molti altri. Va notato che, inoltre, qualsiasi prodotto progettato con l'obiettivo di aumentare, stimolare il piacere o prolungare il piacere sessuale, può essere qualificato come un sex toy. Quindi, oltre ai dildo, lubrificanti o gel, si possono chiamare sextoy anche i fleshlight, gli strapon o qualsiasi altro articolo venduto, purché utilizzato a tale scopo. Questi giocattoli sessuali hanno un'infinità di forme, colori e materiali di fabbricazione.

Per chi sono i sex toys?

Alcuni di questi giocattoli sono pensati per essere usati solo dalla donna. Come quelli destinati solo al piacere clitorideo, o i giocattoli sessuali a forma di fallo per il piacere vaginale, per esempio. Altri possono essere utilizzati solo da uomini, come masturbatori, bambole gonfiabili, pompe per il pene o anelli vibranti. E infine alcuni sono misti, vale a dire utilizzabili sia da donne che da uomini. E lì abbiamo il plug anale, le manette, il gel lubrificante e molti altri! Questi giocattoli offrono diversi aspetti di utilizzo. Ce ne sono alcuni che stimolano il clitoride, con o senza vibrazioni, mentre altri permettono di offrire contemporaneamente penetrazione vaginale e anale. Parliamo di doppia penetrazione. Anche per le donne, per aumentare il piacere che si prova durante l'orgasmo, le palline Geisha grazie alle loro rotazioni sono dei giocattoli perfetti.

I giocattoli sessuali per uomini non sono così popolari come quelli per le donne. Di conseguenza, sono meno noti al grande pubblico. Tuttavia, ci sono giocattoli sessuali riservati solo agli uomini che danno l'impressione di penetrare la vagina, l'ano o la bocca della donna. Questi sono in particolare i masturbatori. Inoltre, ci sono bambole gonfiabili o in silicone realistiche, che riescono a soddisfare i piaceri più reconditi degli uomini. Inoltre, gli uomini possono anche aderire a una sensazione di stimolazione anale attraverso l'uso di plug anali o dildo anali.