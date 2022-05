Differenze e somiglianze tra Texas Hold'em e Omaha

Quando una persona sente parlare di poker, il primo riferimento spontaneo che viene fatto è sicuramente al il Texas Hold'em. È indiscutibilmente la versione più famosa e giocata nel mondo che viene però tallonata da un’altra variazione speciale del gioco: l’Omaha. Il prestigio di queste due modalità di gioco è stato ampiamente confermato con la diffusione del poker online . Ma qual è la differenza tra questi due giochi? E in che cosa sono simili? Lo scopriremo in questo approfondimento, grazie al quale potrai conoscere più da vicino il mondo appassionante del gioco più celebre dei casinò online.

Differenze tra Texas Hold'em e Omaha

Cerchiamo di fare luce tra le grandi differenze che riscontrerai giocando sempre e solo sui casino online più sicuri, e dotato di regolare licenza. Ci concentreremo, nello specifico, sull’uso delle carte coperte, sul numero di carte assegnate e sulle combinazioni che possono essere effettuate al tavolo del poker online.

Le carte coperte

Le carte coperte, e il modo in cui sono utilizzate, è diverso tra il Texas Hold'em e nell'Omaha. Nel primo caso il giocatore può utilizzare una o due carte coperte e combinarle con le altre comuni per creare una combinazione di 5 carte totali. Nel secondo caso invece dovrebbe usare 2 carte delle sue 4 carte coperte e combinarle con 3 carte delle 5 comuni. Come vedi in qualche modo l'Omaha offre al giocatore una maggiore possibilità di scelta e qualche vantaggio in più rispetto a una possibile vincita.

Il numero di carte distribuite

E visto che stiamo parlando di carte è bene passare alla seconda differenza che troviamo giocando con queste 2 tipologie di poker online. Nel Texas Hold'em i giocatori riceveranno dal dealer 2 carte coperte, che si usano come detto per creare diverse combinazioni con le carte comuni per riuscire a vincere la mano. Nell’Omaha invece il dealer consegna 4 carte coperte che possono unirsi alle 5 carte comuni che si troveranno sul tavolo. Alcuni potrebbero considerarla una sciocchezza, mentre invece questa differenza ha un peso importante sul gameplay.

Le combinazioni

Scegli con cura la tipologia di poker che vuoi provare, perché anche il numero di combinazioni che puoi realizzare avrà un peso importante durante la tua sessione di poker online. Se opti per il Texas Hold'em avrai un numero ridotto di combinazioni possibili, visto che ci sono solo 2 carte coperte distribuite al giocatore. Aumenta invece il numero nell’Omaha viste le 4 carte coperte e la maggior possibilità data dalle carte in gioco sul tavolo. Tutto ciò significa che i giocatori avranno maggiori possibilità di vincita e scommetteranno di più.

Somiglianze tra Texas Hold'em e Omaha

Come abbiamo detto per tante differenze non possono però mancare anche delle similitudini tra questi due popolari giochi che animano il poker online. Vediamo quali sono!

Le regole base

La prima cosa che noterai è davvero basilare: entrambi i giochi infatti hanno una struttura abbastanza simile, che porta i giocatori a usare le carte comuni con quelle ricevute per cercare di collezionare la mano migliore. Ci sono quindi delle strategie comuni che possono essere applicate ai due giochi per cercare di aumentare le chance di vittoria. È proprio la struttura a garantire loro grande popolarità tra gli appassionati del poker online, unita anche alle simili tipologie di scommesse che il giocatore può effettuare.

Uso limitato delle carte

Non dimenticare che l’Omaha è una variante che deriva direttamente dal Texas Hold’em, quindi oltr alle sue regole ha anche un’altra somiglianza chiave. Ogni giocatore dovrà necessariamente usare due delle sue carte per ottenere un punto. Ciò vuol dire che potrà quindi usare solo 3 delle 5 carte comuni che si troverà di fronte.

Conclusione

Non esiste, come puoi comprendere, un gioco che sia considerato il migliore in assoluto. Il poker online è un tipo di esperienza molto personale, che permette di assecondare le passioni e le preferenze di ogni giocatore in base anche al suo livello di abilità. Sarebbe ideale provarli, cercando un casinò online che metta a disposizione diversi tavoli di gioco, in modo da scoprire in prima persona quale tipologia di poker faccia al caso tuo. Ciò che possiamo dire è che il Texas Hold'em è indubbiamente il più giocato proprio perché è considerato il più complesso. Ma al tempo stesso richiederà anche un livello di conoscenza e abilità più specifico.