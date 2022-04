Sabato l'atteso concerto di Baglioni: attenzioni ai divieti

Sabato 2 aprile fa tappa a Vercelli il tour di Claudio Baglioni “Dodici Note - Solo 2022”. Il concerto pop-rock sinfonico inizierà alle 21 al Teatro Civico. Per la città è uno degli appuntamenti più attesi della stagione, insieme al concerto che a settembre fece segnare il tutto esaurito nell'area dell'Antico Ospedale, segna il ritorno in città dei grandi concerti.

Il tour del cantautore italiano è partito da Roma, il 24 gennaio, con il concerto al Teatro dell’Opera, per visitare poi, i più importanti teatri lirici e di tradizione in Italia.

In vista della serata, per motivi di sicurezza, il Comune ha predisposto una serie di divieti che interessano le zone attorno al Teatro Civico.

Eccoli nel dettaglio: dalle 7 di sabato e sino a cessate esigenze è vietata la sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli in via Monte di Pietà, nel tratto di fronte al Teatro Civico; dalle 15 e sino a cessate esigenze è vietata la sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli in: via Monte di Pietà, nel tratto da via Ferraris a via Verdi e nel tratto da via Frova a piazza D’Angennes; un via Verdi, tratto da via Feliciano di Gattinara a via Monte di Pietà. Sempre dalle 15, con eccezione dei mezzi a servizio dell’evento o di quelli utilizzati per il trasporto delle attrezzature è vietata la sosta con rimozione forzata in via Brighinzio, nel tratto in acciottolato fronte civico 2 (da via Guala Bicheri per 30 metri); dalle 17,30 sino a cessate esigenze, vietata la circolazione di tutti i veicoli in via Monte di Pietà, da via Ferraris a via Simone di Collobiano; via Verdi, da via Feliciano di Gattinara a via Monte di Pietà. A partire dalle ore 17,30 sino al termine dello spettacolo e del deflusso del pubblico anche i mezzi di scena dovranno lasciare libera via Monte di Pietà.