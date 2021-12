Zaki finalmente libero: la soddisfazione di Amnesty Vercelli

Patrick Zaki è stato scarcerato, anche se rimane ancora sotto processo: così ha deciso il 7 dicembre il tribunale di Mansoura, in Egitto, in attesa della prossima udienza che si terrà il 1° febbraio 2022.

Un passo avanti enorme nella direzione della giustizia.

«La prossima udienza sarà quella decisiva; ci aspettiamo che ci sia quel passo in più e cioè il riconoscimento della sua piena innocenza. Quella di oggi è comunque un’ottima notizia», ha dichiarato Giuliana Massa, responsabile del Gruppo Amnesty “Italia 93” di Vercelli.

«Ringraziamo in particolare la Camera del Lavoro CGIL di Vercelli e l’Università del Piemonte Orientale che ci hanno affiancato nella staffetta dello striscione FREE PATRICK ZAKI, il CTV Centro Territoriale Volontariato di Vercelli per il supporto tecnico e tutte le persone che hanno contribuito a raggiungere questo primo traguardo», ha concluso Massa.

Gli attivisti di Amnesty Vercelli manterranno sul caso un’attenzione elevata, nell’attesa dell’udienza di febbraio. Lo striscione ai giardini del Pisu (ex parcheggione) continuerà a ricordare ai vercellesi che la battaglia per la liberazione di Patrick continua. Zaki è un prigioniero di coscienza detenuto esclusivamente per il suo lavoro in favore dei diritti umani e per opinioni politiche espresse sui social media: le accuse a suo carico dovranno essere annullate del tutto.