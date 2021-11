Cesti Natale, perché i prodotti gastronomici vanno per la maggiore

Quando si tratta di fare un regalo, siamo sempre alla ricerca dell’oggetto perfetto che ci faccia fare bella figura. Spesso però giriamo a vuoto ed entriamo in vere e proprie crisi da “oddio e adesso che cosa faccio?” Oggi, un’idea vogliamo dartela noi! Esiste una tipologia di regalo che non passa mai di moda, personalizzabile, acquistabile on line e recapitabile direttamente al destinatario. Di cosa sto parlando? Dei cesti enogastronomici ovviamente!

Regalare il cibo è un’usanza millenaria che si tramanda di generazione in generazione. A partire dall’antica Roma, spesso avveniva alle festività di Saturnalia, fino ad arrivare ai giorni d’oggi dove un cesto contenente del cibo è utilizzato in diversi settori e con diversi scopi. Si va dagli uffici professionali alle aziende di ogni grandezza, che spesso regalano prodotti enogastronomici ai propri dipendenti in segno di riconoscenza. Addirittura negli ultimi anni anche la GDO si è adeguata all’usanza e mette in commercio dei cesti preconfezionati con le marche di cibo migliori. Non bisogna dimenticare che spesso il cesto viene anche regalato come augurio di pronta guarigione. Insomma, con i cesti enogastronomici non si sbaglia mai. Tutte le persone mangiano e apprezzano il buon cibo e il buon vino.

Perché regalare il cesto

Il cesto regalo per Natale è un’idea pratica, semplice, veloce da confezionare e altrettanto da far recapitare. In un periodo dove ci sono tantissime restrizioni e la dieta comanda cosa viene messo a tavola, regalare un cesto mette sempre tutti d’accordo. In più, è un’idea perfetta per riscoprire sapori, odori e perché no anche ricette di altri luoghi. Immaginate la gioia degli studenti e dei lavoratori fuori sede quando arriva il pacco da casa propria. Ebbene quella stessa sensazione viene replicata anche quando si regala un cesto enogastronomico. AssaggiAssisi ha saputo distinguersi nel tempo portando le eccellenze della propria regione a domicilio: per le feste di Natale il servizio di consegna e realizzazione di cesti ha conquistato l’interesse di privati e aziende.

Antipasti divini con Assaggi Assisi

Regalare un cesto enogastronomico per Natale è anche regalare un’esperienza, un viaggio culinario in terre poco frequentate. Immaginate una bellissima tavola imbandita e la possibilità di fare un aperitivo con i salumi e i formaggi tipici umbri, per esempio. Salame al cinghiale oppure al cervo, formaggi tartufati o al basilico e noci, dal ciauscolo ai biscotti al farro. Tutto a disposizione per fare una bella figura fin dalle prime portate. Proprio per evitare la frenesia degli ultimi giorni di Natale, AssaggiAssisi ha già imbellettato l’e-commerce con festoni natalizi e offre diverse tipologie di prodotto enogastronomico.

L’azienda umbra è da anni sul mercato e si avvale di una grande tradizione di prodotti tipici locali, nonché una grande esperienza nel settore. La sua forza si basa su queste caratteristiche basilari:

1. Affidabilità: tutti i prodotti sono confezionati a mano dai dipendenti aziendali che in questo modo hanno un maggior controllo sulla merce e la loro conservazione.

2. Personalizzazione: l’e-commerce contiene anche prodotti sfusi, in modo tale da poter dare libera scelta al cliente di “servirsi da solo”, un po' come al supermercato, e creare la propria box personalizzata.

3. Puntualità e Cortesia: le consegne sono garantite su tutto il territorio nazionale in pochi giorni e con un po' di pazienza in più anche sulle isole. ( Natale poi si sa che è un periodo difficile per le spedizioni e per i corrieri, è proprio per questo motivo che chi ha tempo non aspetti tempo per regalare un’esperienza simile.).

4. Disponibilità: lo staff è a disposizione del cliente per qualsiasi richiesta

5. Pagamento alla consegna.

E se il regalo non lo facessi da solo? All’interno delle box, AssaggiAssisi inserisce anche due piccoli libricini: in uno viene omaggiata la bellissima città di Assisi con i suoi panorami, nell’altro vengono inserite delle informazioni accurate su ogni prodotto presente nella scatola con idee uniche per preparare le tipiche ricette umbre.

Cesti da consumare, gustare ma anche da ammirare!

Un regalo che si rispetti si presenta sempre in maniera elegante e con classe. Bisogna pur fare bella figura! AssaggiAssisi lo sa e proprio per questo motivo offre la possibilità di confezionare i prodotti con delle scatole in legno da poter riutilizzare in futuro, oppure in alrte confezioni regalo più economiche in cartoncino decorato. Cibo, vino e ottima compagnia, cosa poter chiedere di più per un regalo perfetto?