Vercelli e provincia: nominati 9 Maestri del Lavoro

Il Consolato dei Maestri del Lavoro di Vercelli, che ha di recente eletto nuovo console per la nostra provincia l’ex dirigente industriale Celestino Tarchetti (suo vice è il console uscente Giovanni Carnaghi) annuncia i nomi dei nuovi “Maestri del Lavoro” nominati negli anni 2020 e 2021, in attesa di conoscere la località ed i programmi per la consegna delle stelle al merito del lavoro.

Per il 2020 sono stati nominanti Angelo Alcamo di Vercelli (ex dipendente delle Poste italiane), Mauro Beltrame di Vercelli (Fca Italy), Saverio Giacalone di Carisio (Tinfor Srl) e Paolo Guttardi di Trino (Confagricoltura Vercelli-Biella).

Per il 2021: Franco Bullano di Villata (Associazione Irrigua Est Sesia), Mario Prelli di Alagna Valsesia (De Agostini), Delma Rame di Vercelli (Merlo Spa), Lorenzo Rolando di Cigliano (Impresa Verde Piemonte Orientale Srl) e Rosa Tessitore di Vercelli (SanoRice Italia Srl).

Nel 2020 non si era proceduto alla consegna delle stelle al merito del lavoro a causa della pandemia Covid.