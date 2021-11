Casinò online più votati in bel Paese: i migliori casinò Poste Pay in Italia

Per giocare in casinò virtuali in modo libero e proficuo è necessario assicurarsi che i metodi di pagamento sono sicuri e permettono sia fare i depositi veloci sia ritirare le vincite. Tra gli opzioni di prelievo/riscossione più efficaci ed affidabili vi consigliamo dare una particolare attenzione alle Carte prepagate di Poste Pay. MiglioriCasinòOnline considera quella modalità finanziaria tra i più facili, comuni e semplici da gestire. E ti spieghiamo perché.

La Poste Pay è una carta di credito, collegata con circuito Visa Electron (versione classica) oppure Maste Card (Poste Pay Evolution) che dotata anche di codice IBAN, e viene distribuita dalle Poste Italiane. E’ possibile aprirla tramite internet o recandosi in ufficio postale. La carta ha un numero identificativo di 16 cifre, inserendo quali riesci fare acquisti fisici o virtuali e persino divertirsi e guadagnare nei ottimi Casinò Online PostePay in Italia.

Poste Pay in certi casi non prevede il canone annuale, altrimenti richiede pagamento di un abbonamento che varia da 5 euro a 12 euro all'anno. La carta è semplicissima per caricarla ed effettuare acquisti, dal 1 gennaio 2021 in negozi tradizionali si può pagare in modalità contactless senza PIN fino a 50 euro a transazione. Sul sito ufficiale di Poste Italiane puoi ottenere informazioni più dettagliate: https://postepay.poste.it/gamma/carte-postepay.html.

Per giocare in Casinò online Poste Pay sufficiente inserire negli appositi campi dei siti gioco:

Nome, Cognome del titolare della carta

Numero della carta prepagata (16 cifre)

Codice di verifica CVV che si trova dietro (3 cifre)

Le operazioni di deposito sono istantanei, invece le tempistiche di prelievi variano dal casinò a casinò, ma sono decisamente più veloci dai metodi classici come i bonifici.

La Roulette online in Italia

Il gioco della Roulette considerato tra i giochi casinò più popolari ed offre una seria probabilità di guadagnare il denaro. Con questo articolo ci fermiamo sui principali termini e fatti del gioco conoscenza di quali aiuta sia ai principianti sia ad esperti giocare in modo responsabile e pianificato. Dopo aver fatto qualche ricerca la redazione del nostro sito miglioricasinoonlineaams.com conferma che giocare la Roulette da una esperienza piacevole e rilassante. Ti spieghiamo la sequenza del gioco in 4 semplici passi:

All'inizio i giocatori acquistano dal croupier una o più pile di fiches (per ogni giocatore il colore diverso). Il valore di ogni fiches uguale al limite minimo che si può puntare sul tavolo. Partecipanti piazzano una o più fiches su un determinato numero. Il croupier gira la ruota e butta la pallina. Dopo che la pallina si assesta in una delle tasche con numero, scommettitori ricavano il profitto.

I player possono scommettere su tutti i numeri dispari, rossi ed adiacenti. Il valore di ogni fiches dipende dalla somma pagata dal player per la pila. I fiches possono essere pagati in contanti o in fishes regolari ottenuti dal cassiere o da un altro banco gioco. Dopo aver finito di giocare, il croupier fa scambio di fiches non usati della Roulette per le fiches regolari del casinò.

Bisogna precisare che giocatori non possono rimuovere i fiches colorate dal tavolo, perché possono essere usati in altri scopi, mentre loro valore conosce solo croupier che li ha venduti. Anche nei Migliori Casinò online AAMS puoi giocare diversi tipi della mitica Roulette e vincere le somme cospicue La Roulette Online in Italia.

Circa 20 milioni di italiani hanno giocato con soldi veri almeno una volta nella loro vita e non hanno sviluppato nessun problema. Solo una piccola percentuale di gamer può sviluppare dipendenza dal gioco d’azzardo, che si manifesta con difficoltà di porre i limiti al denaro e tempo speso per attività ludica. Stai attento ai piccoli allarmi che svegliano che gioco diventato patologico. Fermati e rifletta se:

non riesci controllare l'impulso di giocare nonostante le conseguenze spiacevoli per la tua famiglia o comunità;

spendi più denaro e più tempo di quanto hai programmato;

Segnali importanti di gioco patologico da non sottovalutare:

aumento dei debiti

difficoltà a pagare i conti in tempo

sentirsi irritati, arrabbiati o di brutto umore

mancata concentrazione durante lavoro o studio

presentimento che il gioco si è impadronito di te

essere convinto che continuare giocare può risolvere i tuoi problemi economici

Fortunatamente esistono i siti https://www.gioca-responsabile.it/index.cfm che forniscono aiuto in caso di ludopatia supportando il giocatore dipendente tramite un numero verde gratuito 24/7, una live chat, una chat di gruppo ed infine un forum per dare sostegno psicologico e legale.