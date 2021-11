Idee per decorazioni natalizie da fare con i bambini

La tradizione vuole che l'8 dicembre sia il giorno dedicato a fare l'albero e a decorare casa, ma già un mese prima si pensa a come creare l'atmosfera natalizia che tanto amiamo. E se quest'anno ci prendessimo del tempo per realizzare delle decorazioni natalizie fai da te, seduti ad un tavolo insieme ai bambini? Non importa se si vuole seguire la scia delle tradizioni o la via della personalizzazione, ciò che è importante è mettere insieme i materiali più semplici e munirsi di un'abbondante dose di creatività. I bambini amano realizzare addobbi con le mani, cimentarsi con pigne, rami, tessuti come il feltro, i fiocchi colorati, la carta, specialmente quando ci sono i genitori a guidarli nelle creazioni. Provate a farvi ispirare da queste idee per allestire l'appartamento con decorazioni natalizie fatte a mano:

Ghirlande

Mini presepi

Alberelli sfarzosi realizzati con materiali originali

Preparare ghirlande e addobbi natalizi con i bambini

Come a Natale le città si riempiono di luci, così a casa gli addobbi e le ghirlande rivestono di luce le pareti, adornano di festa la tavola e le porte. Le ghirlande hanno da sempre avuto il compito di creare la magia natalizia, quando poi sono fatte a mano riempiono di emozione gli ambienti della casa. Per la base si può partire da una già pronta o prepararla intrecciando del fil di ferro, dei rami secchi, o ritagliando del cartone, o dando la forma rotonda alla gruccia per abiti in ferro. La base di polistirolo o di cartone si riveste incollando della stoffa scozzese o dei rametti di pino, i bambini si divertiranno a decorarla con bacche di cannella, gusci di noci, oppure con pigne e fiocchi rossi, con tappi di sughero, ghiande, foglie e agrifoglio. Il presepe custodisce il calore del Natale, ricrearne la storia e i personaggi in miniatura catturerà la fantasia dei bambini. Su una base di legno si possono ideare piccoli villaggi incollando delle casette di legno, le pigne, invece, posizionate verticalmente, sembreranno degli alberi. si possono aggiungere degli animali e delle statuine, la neve e delle piccole candele.

Gli alberelli decorativi facili da realizzare

L'albero di Natale è l'essenza delle feste, ovunque si decida di metterlo anima l'appartamento. Perché non mettere in gioco la creatività dei bambini facendo degli alberelli decorativi? Disponete dei rami di legno di diverse lunghezze in modo da dare la forma di un albero di natale. Legare ogni ramo ai due estremi con dello spago, dal basso verso l'alto. Appendere quindi, alla parete. Ora viene il momento più bello, una parte delle decorazioni si appendono, una parte si incollano con una super colla molto resistente e rapida, ideale per i lavori del fai da te. Un altro sfarzoso alberello da fare con i bambini si costruisce prendendo un cono di cartone e incollando della pasta cruda, come le conchigliette o le reginette. Si attendono pochi secondi per l'asciugatura, e si dipingono di color oro o argento, infine su ogni pezzo si deve incollare una perlina rossa o dorata, dei glitter, delle stelline o dei fiocchi. Di grande effetto per decorare le pareti dell'appartamento è l'albero realizzato incollando dei dischi di legno e introducendo delle piccole luci a led.

Decorare l'appartamento per Natale con uno stile personale

Sono tanti gli stili a cui ispirarsi per le decorazioni natalizie fai da te, potreste riportare nel vostro appartamento le fantasie nordiche, ad esempio con portacandele ricavati dal legno, o con delle palline rivestite con patchwork bianco e rosso. Qualcuno potrebbe preferire le decorazioni in stile bohémien, che vuol dire ricercare materiali naturali stupendo con fiocchi e stoffe dai colori sgargianti. Man Mano che si sistemeranno le decorazioni, l'appartamento diventerà sempre più accogliente, proprio come vuole la tradizione natalizia. Intanto, anche fuori di casa, le strade cominciano ad accendersi con le luminarie in attesa del natale.