I gadget più cool da regalare per la festa della mamma

Ci siamo quasi, anche quest’anno è arrivata una delle feste più attese dell’anno, quella che celebra le mamme. Figure quasi misteriose, che danno la vita e sanno come crescerla, anche se nessuno glielo ha mai insegnato prima. Possiedono un istinto naturale ed una dedizione verso il bambino tanto da sembrare una cosa sola con lui, soprattutto nei suoi primi anni di vita. Per questo la sua festa è tanto voluta e apprezzata!

La festa della mamma ha origini molto antiche visto che si celebrava già al tempo dell’antica Grecia. Era legata al culto delle divinità femminili e della fertilità e segnava il passaggio dall’inverno all’estate, dal letargo delle coltivazioni alla fioritura.

In Italia fu celebrata per la prima volta nel 1933 come Giornata della Madre e del Fanciullo, e nell’occasione vennero premiate le madri più prolifiche d’Italia, con un festeggiamento al ridosso del Natale.

La festa della mamma come la si intende oggi è nata invece a metà degli anni cinquanta ed è una ricorrenza diffusa in tutto il mondo: celebra la figura materna, la maternità e l’influenza sociale di tutte le madri. Di solito tutti i figli di qualsiasi età preparano dei lavoretti o comprano dei regali per la propria mamma, per dimostrarle l’affetto profondo che provano nei suoi confronti. Fino al 2000 veniva festeggiata sempre l’8 maggio, ora invece la data di tale ricorrenza coincide con la seconda domenica del mese di maggio.

Tutti gli anni, arrivati a ridosso di questo giorno, ci chiediamo che regalo sia meglio fare alla propria mamma. Ecco alcune idee di oggetti o gadget personalizzati, semplici ma che le faranno sicuramente piacere!

Fiori per la casa e il giardino

I fiori sono sempre il primo regalo che viene in mente ed onestamente con quelli non si sbaglia mai. La rosa è il fiore che più si addice a questa celebrazione perché viene associato alla maternità. Essendo in piena primavera, vanno benissimo anche piccole piante colorate da casa o da giardino.

Borse shopper personalizzate

Le borse shopper personalizzate sono gadget davvero utili per la mamma e, anche se l’idea è molto semplice, la stupirai sicuramente con il messaggio che riporterai sopra di esse. Anche se in casa ne avrà tante troverà sicuramente il modo di usare la tua, noi donne non ne abbiamo mai abbastanza!

Oggetti da comodino

Sono molto apprezzati gli oggetti che ogni sera la mamma vede prima di andare a dormire. Cosa può esserci sul suo comodino? Magari un bel portafoto con un tuo scatto insieme a lei, un porta gioie, una candela profumata.

Pochette personalizzate

Le “ pochette personnalisée ” porta oggetti sono davvero comode e utili, per i trucchi, per le piccole boccette, profumi, matite…sono una specie di contenitori di oggetti di qualsiasi tipo che una mamma tiene sempre nella sua borsa, ne ha davvero bisogno! Con l’avvicinarsi dell’estate le pochette possono essere sfoggiate con orgoglio in spiaggia e possono essere utilizzate anche come porta spiccioli o porta creme solari. Insomma un oggetto davvero multiuso e adatto a tutte le stagioni.

In generale tutti i gadget personalizzati pensati con messaggi speciali per la mamma sono sempre molto apprezzati e vanno bene anche se regalati fuori dalle classiche ricorrenze, visto che il loro acquisto va pianificato per tempo perché servono alcuni giorni per la stampa sull’oggetto. Anche le aziende spesso organizzano delle promozioni con gadget legati alla festa della mamma, per le proprie mamme-clienti o per le mamme-dipendenti del proprio staff. Per questo si affidano a realtà strutturate come Gadget Lab che riescono ad ideare e produrre articoli ad hoc per grandi quantitativi di prodotti.

Non ci resta che augurare buona festa a tutte le mamme!