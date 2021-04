Segreti di sicurezza online e divertimento quando hai più di 50 anni

Il dating online offre svago, divertimento ma mette in gioco anche emozioni forti, permettendo di incontrare persone nuove e iniziare relazioni: questo anche per chi ha superato i cinquant'anni.

A differenza dei cosiddetti nativi digitali, le persone con più di 50 anni tendono a essere più attente nel preservare la loro sicurezza online, in particolar modo quando si iscrivono a siti di incontri tra uomini e donnemature . La domanda più comune è come compensare tutti questi vantaggi con la sicurezza dei propri dati e, la maggior parte delle volte, basta come consiglio quello di rivolgersi solo a siti di dating riconosciuti e verificati, che applicano una normativa sulla privacy e una politica di navigazione secondo le leggi europee. Ecco però qualche consiglio in più, dedicato specificatamente a chi è over 50, per fare incontri online in sicurezza e, soprattutto, con serenità.

Consigli per la sicurezza online

Negli ultimi anni, con particolare accelerazione durante la pandemia da Covid-19 e conseguenti restrizioni , molti dei servizi che eravamo abituati ad utilizzare "offline" si sono spostati sul digitale: questo, oltre alla noia e alla solitudine inevitabili in tempo di pandemia, ha spinto molti over 50 ad abbandonare la propria ritrosia e a utilizzare maggiormente internet, sia per necessità che per divertimento. Sapere come difendersi da potenziali truffatori del web o dagli hacker continua, però, a essere una priorità.

Il primo consiglio è assicurarsi sempre che la connessione internet sia affidabile. In questo modo ci si assicura la sicurezza a partire "dalla fonte". Meglio evitare le reti Wi-Fi pubbliche e non criptate, scegliendo sempre reti protette da password. In questo modo si riducono le possibilità di azione degli hacker. In secondo luogo, chi ha a cuore la propria sicurezza online dovrebbe scegliere solo siti verificati, dotarsi di un buon antivirus su PC e smartphone e assicurarsi di scegliere sempre password complesse, alfanumeriche e con maiuscole e minuscole, evitando di utilizzare la stessa password per più di un sito web. Se si decide di iscriversi a un social network o a un sito di incontri, il consiglio è informarsi sempre su quali dei propri dati è necessario mostrare e quali no: sui portali di dating è necessario inserire foto, ma un sito affidabile deve garantire che nessuno al di fuori degli iscritti possa vederle; allo stesso modo, su siti come Facebook, si può scegliere di non divulgare all'esterno tutte le informazioni presenti nel profilo.

Il divertimento online per gli over 50