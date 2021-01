Valsesia: un metro e mezzo di neve ad Alagna; il punto sulla viabilità

Sulle provinciali non ci sono altre situazioni di particolare disagio, ma la neve continua a cadere copiosa e ciò rende il lavoro dei mezzi molto difficile: «ad Alagna - prosegue Andorno - è caduto quasi un metri e mezzo di neve. Vista la situazione, siamo in contatto con l'Unione Montana dei Comuni della Valsesia, in attesa dei nuovi pareri della commissione valanghe e intanto raccomandiamo la massima prudenza alla circolazione, da limitarsi ai solo casi di necessità».

Proprio ad Alagna, inoltre, il Comune ha disposto la chiusura, anche al transito pedonale, della strada per la Val Vogna, dalla Madonna delle Pose; della strada comunale dell’Acqua Bianca da località Kreas all'Acqua Bianca; della strada pedonale Schennine-frazione Balma (inclusa attività dello sci di fondo) e della pista di fondo dallo Chalet alla località Chioso.

«L'attività sportiva all'esterno del centro abitato è fortemente sconsigliata - si legge in una nota del Comune - a causa del rischio valanghe 4, cioé rischio forte, sia per sicurezza personale che per evitare di dover far intervenire e mettere in pericolo squadre del Soccorso Alpino≥.