Spedizioni natalizie con il web, ecco come funziona il servizio

Gli affetti e i legami sono importanti e si consolidano ogni anno durante le feste natalizie. Chi vive lontano e non può spostarsi per riunirsi con la famiglia può sfruttare la tecnologia per comunicare, inviare auguri, trascorrere qualche ora insieme anche se in videochat (Zoom, Skype, eccetera). Può spedire web i regali natalizi. Dedichiamo questo articolo proprio a questo servizio molto importante per genitori, nonni, zii e tutti i famigliari che abitano lontano.

Quanto costano le spedizioni nazionali e internazionali

E' molto semplice sapere quanto costa una spedizione web nazionale o internazionale. Su Internet trovate molti articoli dedicati, informazioni, consigli ma mai preventivi molto precisi. Online c'è una ditta che permette di conteggiare precisamente il costo di trasporto in altre città e fuori confine. Si chiama Spedizione Comoda e nell'homepage ha una barra composta da tre riquadri semplici da riempire. Inserite la citta da dove parte il pacco, la città o il paese di spedizione, i dati tecnici relativi alla scatola da dover inviare. Potete aggiungere anche più di un pacco e con il tasto verde riceverete il costo iniziale senza Iva. Se vi va bene, proseguite e arriverete ad un altro prezzo definitivo questa volta con IVA.

Navigando tra le pagine del sito, troverete però informazioni dettagliate sulla composizione del prezzo, soprattutto se il pacco è molto grande, voluminoso e deve raggiungere paesi fuori confine. Per Germania e Francia avete anche una tabella dettagliata con peso, volume e prezzo.

Piccoli e grandi pacchi, come confezionarli per la spedizione?

Per pacco si definisce una scatola o un contenitore di imballaggio che può contenere o un oggetto solo, più oggetti uguali, più oggetti diversi. Spedizione comoda dedica per determinati prodotti una guida dedicata all'imballaggio. Ad esempio, se dovete inviare generi alimentari attenzione a dove li inviate ma soprattutto a come li mettete nella scatola. Usate i materiali che vi indicano, sono specifici e tecnici per il mondo dei trasporti e delle spedizioni.

Le bottiglie di vetro o i barattoli, non dovrebbero ad esempio essere incartati con il giornale, ci sono dei materiali migliori che evitano graffi e scheggiature.

Volete mandare una bicicletta al nipote o a vostro figlio? Ebbene, troverete anche questo tutoria, un oggetto voluminoso e con pezzi separabili in mezza giornata può essere inscatolato e imballato con sicurezza.

Avete un figlio all'università che necessita di computer, televisore, CD e DVD? Troverete anche questi tutorial, ricordate di usare del nastro adesivo per legare bene i fili elettrici. Inoltre, attenzione a sigillare bene le scatole prima di consegnarle. Innanzitutto perché sarà il corriere a controllare la solidità delle chiusure e perché garantisce una maggiore sicurezza ai vostri regali da spedire.

Regali natalizi all'estero: cosa possiamo spedire e non spedire

Anche all'estero si possono spedire tante cose e regali dall'Italia. Ad esempio, libri, artigianato, vestiti, qualche cosa fatta a mano. Attenzione alla lista degli oggetti proibilità, infatti Spedizione Comoda fa sapere che per motivi legislativi molte cose non possono essere inviate. Togliamo gli oggetti più scontati come armi, droga, farmaci, sostanze pericolose. La lista, purtroppo, si allunga anche a prodotti preziosi come gioielli, articoli d'arte importante, oggetti rari, documenti, soldi e altri articoli. La lista è lunghissima e se non siete sicuri su ciò che volete spedire potete sempre chiedere informazioni al servizio assistenza.