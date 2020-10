Frontale a Lumellogno: c'è un ferito grave

Schianto frontale nel vicino novarese: è avvenuto nel tardo pomeriggio di martedì a Lumellogno, lungo la Sp 9.

Due le persone coinvolte nell'incidente: secondo le prime indicazioni un uomo di 44 anni è rimasto incastrato nell'auto e ferito in in modo grave: sul posto, per i soccorsi, sono intervenuti i vigili del fuoco di Novara, che hanno estratto i ferito, rimasto incastrato nell'auto, e messo in sicurezza l'area.

Il 118 ha poi condotto gli automobilisti all'ospedale Maggiore di Novara per le cure del caso, mentre la verifica di cause e dinamica del sinistro è al vaglio della polizia locale. Rilevanti i disagi al traffico: per consentire i soccorsi, infatti, è stato necessario bloccare la circolazione con la conseguente formazione di lunghe code.