Biella: 5 anni ai fratelli Ravetti per lo scandalo del Tempio Crematorio

Per lo scandalo del Tempio Crematorio di Biella è arrivata poco fa la sentenza di condanna per i fratelli Ravetti. La condanna è: 5 anni a Marco Ravetti e 5 anni e 4 mesi al fratello Alessandro. Nel corso del processo, celebrato con rito abbreviato (rito che in caso di condanna consente di ottenere lo sconto di un terzo della pena), il procuratore della Repubblica Teresa Camelio aveva chiesto una condanna a 8 anni e 8 anni e 3 mesi ai due fratelli.