"Faccine Sorridenti" in aiuto ai ragazzi: consegnati 75 tablet

E' un bellissimo progetto di solidarietà, rivolto agli studenti che, a causa delle difficili situazioni economiche in cui vivono le famiglie, non hanno il pc e non possono acquistare un tablet per seguire le lezioni a distanza.

A portare avanti il progetto è il gruppo "Faccine Sorridenti" (QUI IL LINK DELLA PAGINA FACEBOOK) che oggi, lunedì 11 marzo, ha iniziato la consegna dei primi tablet (mercoledì è previsto un secondo appuntamento).

"Siamo riusciti a ordinare e consegnare 75 tablet in una settimana - spiega Sammy-Jo Poot, la fondatrice di Faccine Sorridenti Vercelli - Grazie di cuore per le donazioni dei singoli cittadini, di Carlo Olmo, del Gruppo Marazzato, di Vercellesi verso Santa Cruz e di altri collaboratori ancora in attesa. Abbiamo ancora bisogno di 56 tablet per arrivare a soddisfare le 131 richieste che abbiamo ricevuto".

Faccine sorridenti ha organizzato una simpatica modalità di crowfunding: con una donazione pari o superiore a 10 euro verrà donato un simpatico portachiavi con una faccina sorridente. Le offerte possono essere fatte tramite bonifico su IT14D0306910000100000071009 oppure direttamente al bar tabacchi di Mastellone in corso De Rege 27.

"I bambini che non hanno strumenti per seguire l'attività didattica a distanza sono stati completamente esclusi delle loro amicizie - rileva Sammy-Jo Poot - e sono rimasti indietro con la loro formazione. Per me, che sono una docente d’Inglese madrelingua business per minorenni e adulti, è stato una tristezza assoluta vedere alcune classi incomplete. Per questa ragione ho creato questa iniziativa di beneficenza con grande emergenza".