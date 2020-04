"Dai tamponi, alle mascherine, alle case di riposo: tutte le criticità nella gestione dell'emergenza"

Dalla mancanza di dispositivi di protezione individuale, allo smantellamento della rete di assistenza territoriale. Dall'emergenza case di riposo ai contagi del personale sanitario. Dal limitato numero di tamponi al mancato potenziamento dei Sisp soprattutto nelle prime fasi dell'emergenza.

In un corposo documento (che riportiamo sotto) gli Ordini dei Medici del Piemonte attaccano la gestione dell'emergenza da parte della Regione, sottolineando una lunga serie di problemi emersi nel corso di questo mese di crisi sanitaria e chiedendo, ancora una volta, che il sistema di assistenza sul territorio, ormai del tutto smantellato, venga ripristianto a tutela della salute dei cittadini e degli operatori. "Dove è stata posta attenzione al territorio e si è adottata una strategia ad hoc per intercettare fin da subito i contagi e isolare i contatti, fornendo adeguato supporto e dotazioni ai medici territoriali, si è ottenuta una riduzione della pressione sugli ospedali e un differente numero di ricoveri e di decessi", si legge nel documento.

A corredo una serie di proposte che dovrebbero portare a un riequilibrio nel rapporto tra ospedale e territorio. Con la speranza che, una volta per tutte, quest'emergenza possa portare la sanità piemontese a ripensare le proprie modalità di azione.

Ecco il documento firmato dai presidenti degli Ordini dei Medici del Piemonte

OSPEDALI E TERRITORIO

L’elemento chiave di questa nostra riflessione parte dal fatto che anche qui, come in altre Regioni, si sia assistito a un intervento rivolto a una gestione prevalentemente (se non esclusivamente) ospedaliera dell’epidemia, portando a un sovraccarico di lavoro e di impegno delle strutture e favorendo inoltre il contagio del personale, spesso non adeguatamente protetto. A fronte di ciò, vi è stata l’assenza di una indispensabile strategia complementare per la gestione dell’epidemia con e sul territorio. Altrove, dove invece è stata posta attenzione al territorio e si è adottata una strategia ad hoc per intercettare fin da subito i contagi e isolare i contatti, fornendo adeguato supporto e dotazioni ai medici territoriali, si è ottenuta una riduzione della pressione sugli ospedali e un differente numero di ricoveri e di decessi.

LE SITUAZIONI CRITICHE DA GOVERNARE SUL TERRITORIO: LE CASE DI RIPOSO

Altro aspetto da sottolineare, sempre a livello territoriale, è stata la mancanza fin da subito di una strategia preventiva ed operativa di valutazione delle situazioni più critiche, dove era facilmente pensabile che il contagio avvenisse e soprattutto dilagasse: non si sono messe in atto nelle strutture residenziali che ospitano persone fragili e in età avanzata misure rigorose di controllo e di gestione dei casi emergenti, con una non necessaria e prevedibile diffusione del contagio e un incremento, accanto ai ricoveri e alle morti inevitabili, di ricoveri e morti evitabili.

BOLLETTINO DI CRISI: DATI SUI PAZIENTI E DATI SUL PERSONALE SANITARIO

Altra mancanza è quella di un bollettino giornaliero che indichi le scelte strategiche di intervento decise dall’Unità di crisi sulla base dei rilevamenti epidemiologici, in modo da dare agli operatori in prima linea puntuale indicazione del numero dei ricoveri suddivisi tra intensiva e non. Ma anche tempestivo riscontro del numero di operatori divenuti positivi, e/o sintomatici e di quelli ricoverati, anche qui suddivisi tra intensiva e non (da noi richiesto già in data 18 03 2020). Questo ci chiedono i colleghi medici e gli infermieri che operano “sul fronte”, così come ci è stata domandata la certezza che, qualora uno di loro risulti positivo, si possano rapidamente controllare i familiari garantendo a questi un percorso preferenziale dedicato e preordinato. E questo, oltre che dovuto, ci sembra ben poca cosa a fronte della disponibilità da parte loro a mettere in gioco la propria vita, essendo in prima linea a fronteggiare l’epidemia.

CRITICITÀ - ESEMPI CONCRETI

In aggiunta a questi rilievi sul quadro generale di gestione dell’epidemia in questa prima fase, ricordiamo ancora a titolo di esempio:

1) la mancanza di dati sull’esatta diffusione dell’epidemia, viziata dall’esecuzione di un numero ridotto di tamponi. Stime della medicina generale ci dicono di moltiplicare almeno per 7 i dati ufficiali;

2) l’attribuzione della diagnosi di morte per Covid solo ai deceduti in ospedale, in quanto solo per questi era possibile una diagnosi certa, mancando al conteggio delle morti quelle avvenute a domicilio o in residenza, dove i tamponi non sono stati eseguiti, con conseguente netta sottostima della mortalità;