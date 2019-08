"Siete pronti a fotografare Orso delle caverne e Uomo di Neanderthal?"

Tra il 1 ed il 30 settembre gli amanti della fotografia potranno partecipare al concorso “Wiki loves monuments Italia” caricando sul sito del concorso una fotografia del Museo di Archeologia e Paleontologia Carlo Conti di Borgosesia: «Abbiamo aderito al progetto Wiki Loves Monuments – spiega il sindaco Paolo Tiramani – e, come previsto dalla normativa nazionale, abbiamo dato l’autorizzazione alla pubblicazione delle immagini relative al nostro museo, nell’ottica di far conoscere ad un pubblico vasto questo interessante sito culturale di cui la nostra città è orgogliosa».

Come si può partecipare al concorso?

Gli organizzatori spiegano che la partecipazione è libera e gratuita: occorre registrarsi sul sito Wikimedia Commons, dove si trovano tutte le indicazioni del caso. Attenzione: le foto devono essere caricate tra il 1 ed il 30 settembre. Gli scatti migliori saranno selezionati sulla base della qualità tecnica, dell’interpretazione personale e capacità estetico-narrativa oltre che sulla capacità di rappresentazione documentaria dell’immagine. La premiazione avverrà entro 4 mesi dalla fine del concorso.

«Aderiamo con piacere al concorso Wiki loves monuments – spiega l’assessore Paolo Urban, responsabile del Museo – considerandolo una valida opportunità per sottolineare ulteriormente la valenza del nostro museo, che offre ai visitatori una collezione paleontologica e preistorica comprendente eccezionali reperti di Uomo di Neanderthal, oltre a fossili di leoni delle caverne, pantere, linci, rinoceronti, uri e orsi delle caverne rinvenuti durante le campagne di scavo sul Monfenera. La collezione archeologica testimonia la costante presenza umana nel territorio dal paleolitico medio e offre una grande varietà di materiali esposti: strumenti litici, oggetti ceramici, corredi funebri, monete, vasi in pietra ollare e vari oggetti metallici. Gli spunti per immagini suggestive ed interessanti non mancheranno di certo – conclude l’assessore Urban – mi auguro che ci sia una massiccia partecipazione sia da parte dei borgosesiani, che dei visitatori».



Gli orari di apertura del Museo sono i seguenti: martedì e giovedì: 10 – 12,30 e 14 – 17; sabato: 15 – 18.