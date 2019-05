Tre domande ai candidati/3: Simona Matraxia, Vercelli Democratica

Il nome di Simona Matraxia un po' di notorietà ce l'ha a Vercelli, perché dove si respira cultura lei c'è. E' per esempio una bravissima scrittrice, ma dei suoi interessi ci dirà lei stessa. È invece un volto sconosciuto in politica. Un po' di stupore nel vederla candidata In Vercelli Democratica con Giacomo Ferrari candidato sindaco.

Simona Matraxia, c'entrano le sue origini greche e magari l'ammirazione per Tsipras in questa sua scelta?





È un’ipotesi molto suggestiva, non avevo pensato al nesso... A essere sincera però dovrei dire che, concretamente, più che le mie (lontanissime) origini greche, il merito è stato della mia passione per la linguistica. Sono arrivata a questa candidatura grazie al prof. Ferrari che conosco dai tempi dell’università. Ho seguito, credo, tutti i suoi corsi e ho discusso con lui le mie due tesi (una in glottologia e una in linguistica cognitiva). Quando ho saputo della sua candidatura a sindaco ho pensato che fosse davvero un’opportunità straordinaria per Vercelli: è una persona di grande cultura e onestà, competente, coerente e soprattutto concreta. La sintonia con il programma, i valori e il modus operandi di Vercelli Democratica è stata immediata: le proposte sono realistiche, credibili, lontane dalle retoriche e dalle frasi a effetto accattivanti e vuote di chi promette di fare tutto subito. Lo slogan che ha proposto Ferrari (“Ascoltare i cittadini, progettare la città”) è, né più né meno, una linea d’azione autentica e i metodi sono rigorosi. Inoltre la lista è valida e con una ricca rosa di competenze.

Arrivare alla candidatura è stato invece meno immediato: è una responsabilità e non nego di aver tentennato un po’. A farmi decidere è stato soprattutto il contatto con una realtà molto umana, attiva e nuova.





Si presenti a chi non la conosce, ci dica dei suoi mille interessi e cosa fa per vivere.





Come ho già detto ho una formazione umanistica. Ho sempre sentito la scrittura, in particolare la narrativa, come la più autentica delle mie inclinazioni, più una necessità che una passione. Per un po’ ho anche lavorato concretamente con i libri, gestendo la Libreria dell’Arca che però ho dovuto lasciare per motivi di famiglia.

L’altra mia grande passione è la musica d’arte che coltivo sia come ascoltatrice che come musicista dilettante (ho studiato pianoforte, attualmente studio violoncello e canto in un coro). Qualcuno probabilmente mi avrà vista nello staff organizzativo della Camerata Ducale con cui collaboro da qualche mese.

Mi appassiona inoltre tutto quello che riguarda il nesso tra alimentazione e salute: un percorso personale di continua scoperta che mi ha portato a mettere in discussione molte abitudini e a sperimentare nuove alternative.





Cosa si aspetta da queste elezioni?

Mi aspetto, o per lo meno, spero che chi finora non si è sentito rappresentato e ha disertato o annullato il voto, possa riconoscere in Vercelli Democratica un punto di riferimento. Questo è stato il primo pensiero che ho avuto ed è stato confermato dal confronto con gli altri candidati. Ampliare la partecipazione è già un buon inizio e mi auguro che Vercelli riconosca e sfrutti questa opportunità. Per il resto la campagna elettorale è ancora tutta da fare e non mi pronuncio su possibili scenari futuri. Sarebbe più esatto dire che ci sono cose che spero e cose che temo. Abito in paese da anni, ma ho vissuto e continuo a vivere Vercelli in tutti i modi. Ho frequentato l’Università, ho svolto il servizio civile a Vercelli, ho avuto un’attività commerciale in centro, sono allieva della scuola Vallotti... Tengo a questa città e non posso che augurarmi di vederla veramente valorizzata con azioni di buon senso e di qualità duratura.