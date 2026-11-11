A Sordevolo, Biella, il Mercatino degli Angeli è storia, collaborazione, promozione e novità

Sarà domenica 15 novembre alle ore 10 l’inaugurazione di uno degli appuntamenti natalizi più attesi del Biellese: il Mercatino degli Angeli. L’evento, che avrà luogo presso la sede degli Alpini di Sordevolo in via Adele de Valle Bona, darà il via a un mercatino immerso in un contesto montano capace di racchiudere un’atmosfera accogliente, suggestiva e ricca di cultura e tradizione. Le date di apertura di quest’anno saranno il 15, 22 e 29 novembre e il 6, 8 e 13 dicembre, dalle 10 alle 18.

Come è emerso dalla Conferenza Stampa di lunedì 9 novembre, quello degli angeli non è un semplice mercatino: “Questa rassegna di appuntamenti rappresenta molto più di una manifestazione: oltre a un’azione promozionale per il paese, è emblema di un forte spirito di accoglienza e collaborazione dei volontari che lo organizzano. Il rimando agli angeli non è casuale: queste figure rappresentano proprio i volontari, senza i quali nulla di tutto questo sarebbe possibile”, ha spiegato Renata Zago, Assessore presso il Comune di Sordevolo.



Stefano Rubin Pedrazzo, Presidente dell’Associazione Teatro Popolare di Sordevolo, ha sottolineato come il volontariato sia alla base di una tradizione che va ben oltre la semplice manifestazione: “Durante il mercatino degli angeli si possono assaggiare i gusti del territorio con la polenta concia e le castagne o ancora scoprire la storia contenuta nel Museo della Passione di Sordevolo, che per l’occasione offrirà la visita guidata gratuita. Il Mercatino è cultura e tradizione”.

Giunto alla sua 24ª edizione, il Mercatino degli Angeli ha ormai una storia consolidata alle sue spalle, che ha portato la manifestazione a offrire via via più varietà di offerta merceologica, da prodotti di artigianato a idee regalo. Anche gli espositori arrivano da sempre più lontano in ogni edizione, fattore che aggiunge valore all’iniziativa. Inoltre, la manifestazione è parte della rete Natali Biellesi, una collaborazione che include gli eventi natalizi di Callabiana, Biella, Sordevolo e Candelo.

Quest’anno il calendario di appuntamenti sarà arricchito da musica, incontri d’autore, laboratori per bambini, appuntamenti enogastronomici con i sapori del territorio ed esposizioni di presepi. Di seguito gli eventi in programma:



15 NOVEMBRE

Inaugurazione del Mercatino degli Angeli presso la Sede degli Alpini di Sordevolo, in via Adele de Valle Bona alle 10;

Banda musicale itinerante “Eva Cera”;

Partecipazione del food truck di PizzAutoBus Biella;

Biblioteca Civica, ore 11: laboratorio per bambini di scrittura emotiva con Micol Caldi.



22 NOVEMBRE

Musica con la band “Vecchi Tempi”;

Biblioteca civica, ore 11: incontro d’autore. “Sentieri selvaggi, guida alla camporella nel Biellese”, con Maurizio Pellegrini e interventi musicali di Simone Lunardon;

Biblioteca civica, ore 15: laboratorio pomeridiano di scrittura creativa per bambini con Micol Caldi.



29 NOVEMBRE

Banda musicale cittadina di Santhià (itinerante);

Biblioteca civica, ore 11: incontro a sorpresa;

Biblioteca civica, ore 15: laboratorio di scrittura creativa per bambini con Micol Caldi.



6 DICEMBRE

Musica con "Lous Sönaires", un trio di cornamuse che suonerà repertorio natalizio;

Biblioteca civica, ore 11: incontro d’autore. "L'eredità", Carlo Ceccon in dialogo con Beppe Anderi;

Biblioteca civica, ore 15: laboratorio di scrittura creativa per bambini con Micol Caldi.



8 DICEMBRE

Musica con i musicanti in festa di Graglia.



13 DICEMBRE

Musica itinerante con la cornamusa di Lars Laenen;

Biblioteca civica, ore 11: incontro d’autore. "Tutto il mare che non c'è", Vittoria Bazzan in dialogo con Beppe Anderi;

Biblioteca civica, ore 15: laboratorio di scrittura creativa per bambini con Micol Caldi.



TUTTI I GIORNI DI MERCATINO:

Apertura del “Museo della Passione” con visita guidata gratuita;

Dalle 14:30 alle 18 castagnata;

Chiesa di Santa Marta, dalle 10 alle 18: esposizione del presepe pasquale Passione per "Passione" di Lodovico Aiazzone;

Casa Ottella, via Eugenio Bona, dalle 10 alle 18: esposizione di presepi natalizi.



Partecipare al “Mercatino degli Angeli” di Sordevolo significa vivere l’atmosfera natalizia delle strade di Sordevolo, immergendosi in un’esperienza unica tra luci, angeli, bancarelle e musica. Si tratta di una serie di appuntamenti ambientati in un borgo di montagna, ideali per chi vuole diventare parte del clima festoso di Sordevolo nel periodo più atteso dell’anno. Il costo dell’ingresso sarà di 3,00 euro.