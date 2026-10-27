Cigliano: su il sipario: cinque spettacoli al Martinetti

Alziamo il sipario: il teatro al Martinetti. Conclusi i lavori di restauro lo stabile è pronto per ospitare la prima stagione teatrale in programma dal 14 novembre 2026 al 16 gennaio 2027. Cinque spettacoli che il Comune di Cigliano organizza in collaborazione con la Filarmonica Ciglianese. La prima rappresentazione (sabato 14 novembre) vedrà impegnata la compagnia Trame Oblique Teatro con Festa in famiglia, seguono Piccola Compagnia del Giglio con Indovina da chi andiamo a cena ?, Faber Teater e L’affaire Matteotti, quindi il Gruppo teatrale volti Anonimi che metterà in scena Ulisse Saturno Farmacista di turno ed infine la Compagnia Teatrale della Civetta con Arsenico e vecchi merletti. In contemporanea partono i corsi e le conferenze dell’Università Popolare, dal 5 novembre: Elisabetta Dellavalle, il 10 dicembre Gianna Baucero e Maria Beatrice Ferrarotti, il 4 febbraio toccherà a Franca Donà e Monica Arena, il 4 marzo Giulia Enrico, il 15 aprile Monica Arena e il 13 maggio Claudio Carando. Inoltre a gennaio al via la rassegna jazz, sempre al teatro Martinetti.

Venerdì 30 ottobre serata pubblica (ore 21), presso il Salone Polivalente, che ha come oggetto: incontro informativo ai cittadini in merito alla situazione della scuola dell’infanzia Ortensia Marengo. Saranno presenti l'Ingegner Chiara Monopoli, l'avvocato fabrizio Michelatti, il sindaco di Cigliano Giorgio Testore e l’assessore ai lavori pubblici Emiliano Grigolo.



