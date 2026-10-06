Nuove plance da piazza Cavour: al posto del legno arriva la pietra

E' ripreso il cantiere per la riqualificazione di piazza Cavour: gli operai stanno rimuovendo le plance e i supporti. Si procederà poi a risagomare le basi, seguendo il lavoro già fatto sulla prima pedana (vicino all’incrocio fra via Cavour e via Galileo Ferraris. Il fondo in cemento sarà impermeabilizzato e trattato con un primer che serve a far aderire il rivestimento. Dopodiché si provvederà alla posa della nuova pavimentazione in pietra di Luserna a spacco naturale. L’obiettivo è avere superfici più stabili, resistenti alle intemperie e meno impegnative da mantenere rispetto al legno ormai deteriorato. È la fase successiva agli interventi sui sottoservizi iniziati a luglio: si lavora, insomma, sulle pedane, senza cambiare la disposizione della piazza. «Questo intervento è stato possibile grazie anche al finanziamento della Regione Piemonte e, quando sarà ultimato, completerà la riqualificazione graduale del centro storico che - dice il sindaco Roberto Scheda - ha già interessato piazza del Municipio, via San Paolo, piazza Alciati, via Laviny e le case di via Dante Alighieri».

I lavori sono affidati a Bona 1858, attiva a Vercelli da 168 anni, specializzata in restauri e ristrutturazioni. A fondarla fu Serafino Bona, arrivato da Zumaglia, nel Biellese, insieme al fratello Luigi e ai nipoti.

«Il cronoprogramma delle attività, che riguardano questo cantiere, è stato pensato per creare il minor disagio possibile a tutti i fruitori della piazza - conclude l'assessore Massimo Simion -. Gli operai procederanno passo dopo passo. Si interverrà su una pedana, solo dopo averla ultimata, si passerà a quella successiva. Per le aree limitrofe alle attività commerciali interverremo quando ci sarà meno “domanda per i dehors”, indicativamente a novembre».