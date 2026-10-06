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Attualità | 06 ottobre 2026, 08:23

Acquedotti, 85 milioni per la diga in Valsessera

L'investimento finanziato nel poacchetto che comprende cinque interventi in tutto il Piemonte

Acquedotti, 85 milioni per la diga in Valsessera

Assegnati al Piemonte 140 milioni per cinque interventi di gestione idrica attesi da territorio. Le risorse, che saranno disponibili nei prossimi 4 mesi, sono previste all’interno del Piano idrico SFNIISSI, che vale complessivamente 1,55 miliardi di euro ed è gestito dal Ministero dei Trasporti, insieme a Invitalia, per realizzare acquedotti, reti e infrastrutture più moderne, sicure ed efficienti.

In Piemonte il piano finanzia: l'infrastrutturazione acquedottistica a servizio dell’invaso del Sessera tra Biellese e Vercellese, per 85,5 milioni, la Dorsale idrica della Val Pellice nel Torinese, per 43,7 milioni, i nuovi impianti di potabilizzazione nel Novarese e in Valsesia, con 12,4 milioni, il nuovo sistema idrico nei comuni di Bene Vagienna e Narzole, per 2 milioni di euro e le nuove condotte nell'Astigiano, per 264 mila euro.

«Quello della gestione dell’acqua è un tema sempre più urgente e strategico per il nostro territorio alla luce dei cambiamenti climatici e della necessità di garantire l’approvvigionamento idrico a servizio delle nostre comunità e dell’agricoltura – dichiarano il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio e l’assessore all’Ambiente Matteo Marnati – Con queste risorse siamo in grado di dare risposte concrete finanziando interventi urgenti che il territorio attende da tempo. A questo si accompagna la richiesta, già avanzata al governo, di rendere gli invasi, e in generale le opere di gestione dell’acqua, opere strategiche in modo da snellire il più possibile la burocrazia e accelerarne i tempi di realizzazione».

c.s.

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