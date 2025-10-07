Il Comune di Vercelli, capofila di un ampio partenariato territoriale, rende noto che il progetto “Seminare Talenti: giovani per l’agricoltura, il commercio e il turismo vercellese e valsesiano” si è aggiudicato il contributo previsto dal bando Anci – Giovani e Impresa.

L’iniziativa, rivolta a giovani tra i 16 e i 35 anni, studenti, universitari, disoccupati, Neet (fascia di giovani, tipicamente tra i 15 e i 29 anni, che non lavorano, non studiano e non partecipano a percorsi di formazione) ed Elet (giovani tra i 18 e i 24 anni che non ha conseguito titoli di studio superiori alla secondaria di secondo grado o qualifiche professionali), nasce con l’obiettivo di promuovere la cultura d’impresa nei settori d’eccellenza del territorio: la produzione del riso, il commercio e il turismo. Nella convinzione che sia fondamentale non solo stimolare la creatività e la progettualità dei giovani, ma anche accompagnarli passo dopo passo nella costruzione del proprio futuro professionale, il progetto investe su percorsi di formazione e orientamento all'impresa offrendo strumenti reali per trasformare il talento in opportunità, sostenendo la nascita di nuove realtà imprenditoriali e favorendo anche chi desidera intraprendere la strada della libera professione.

Il percorso si articola in tre fasi principali.

"Awareness raising" (sensibilizzazione): incontri nelle scuole, università e associazioni giovanili per diffondere conoscenze sul tessuto imprenditoriale locale e motivare i giovani a intraprendere percorsi di impresa, anche grazie al coinvolgimento di influencers e web creators che condivideranno la loro idea e la loro esperienza da imprenditori.

"Engagement": una vera e propria “challenge” che vedrà 200 ragazzi lavorare in gruppo alla creazione di idee imprenditoriali, presentate pubblicamente in occasione di eventi locali di rilievo.

"Commitment": accompagnamento di almeno 20 giovani verso la creazione d’impresa, attraverso attività di coaching, incontri con le associazioni di categoria e un hackathon finale con esperti del settore.

Seminare Talenti offre ai giovani la possibilità di conoscere meglio le risorse e le eccellenze del territorio e di mettersi in gioco in un percorso che, dalle idee alla pratica, possa stimolarli nell’immaginazione e nella creazione di nuove imprese.