Depuratori d’acqua, cresce la domanda di soluzioni su misura per casa, ufficio e ristorazione

In un'inchiesta condotta su dodici impianti domestici per il trattamento dell'acqua, il prezzo medio di acquisto è risultato di 2.340 euro. Una cifra che merita qualche domanda in più prima della firma. E infatti scegliere un depuratore ha smesso di somigliare a un giro di preventivi: assomiglia sempre di più a un piccolo progetto tecnico, calibrato sull'acqua di rete, sugli spazi e sulle abitudini di chi lo userà.

Perché la domanda si sposta verso soluzioni su misura

Prima di tutto una definizione, perché il termine si usa in modo elastico. Per trattamento dell'acqua si intendono i sistemi collegati alla rete idrica che intervengono sull'acqua già potabile in arrivo dall'acquedotto, con tecnologie di diversa intensità — microfiltrazione, ultrafiltrazione, osmosi inversa — spesso abbinate a erogazione refrigerata o gassata. Non sono apparecchi che rendono potabile un'acqua che non lo è: servono a correggere ciò che disturba nel bicchiere o nelle attrezzature, e la tecnologia adatta dipende dai parametri di partenza e dall'uso previsto.

Chi installa oggi un sistema raramente lo fa per un solo motivo. Le spinte ricorrenti sono tre: il gusto, con cloro e odori residui che si avvertono soprattutto nel tè e nel caffè; la praticità di non trasportare più casse d'acqua dal supermercato al pianerottolo; la volontà di ridurre le bottiglie di plastica. Motivazioni diverse fra loro, che portano a impianti diversi.

C'è però un aspetto che pesa più della scheda tecnica: un impianto va installato a regola d'arte, mantenuto con una certa periodicità, sanificato e riparato quando serve. Sempre più spesso l'offerta commerciale tiene conto di questo e include installazione e assistenza nel pacchetto, con formule che vanno dall'acquisto al noleggio. Il dispositivo, insomma, è la parte visibile di un rapporto destinato a durare anni.

Alcuni operatori si sono strutturati proprio su questo modello. Tra le realtà attive da tempo sul mercato, i depuratori d'acqua Solpur sono proposti con linee dedicate alla famiglia, all'ufficio e alla ristorazione, in acquisto o a noleggio, con tecnologie a osmosi inversa, microfiltrazione e ultrafiltrazione; l'azienda dichiara oltre venticinque anni di attività nel settore. È un'impostazione che ha una ricaduta concreta sul tema di cui parleremo più avanti: manutenzione programmata e sanificazioni non sono un accessorio del contratto, sono la condizione perché l'impianto continui a fare il suo lavoro.

Questo spiega anche perché il confronto fra offerte sia diventato più difficile. Due preventivi con lo stesso numero finale possono nascondere condizioni molto diverse: interventi inclusi, sostituzione dei filtri, tempi di assistenza, gestione della CO₂ per l'acqua frizzante. Il prezzo, da solo, dice poco.

Casa, ufficio e ristorazione: tre problemi diversi

In una famiglia contano gli ingombri sotto il lavello, il gusto e una manutenzione poco invasiva. In un ufficio conta la continuità del servizio: se l'erogatore si ferma il lunedì mattina, trenta persone se ne accorgono entro mezz'ora. In un bar o in un ristorante entra in gioco un terzo livello — la resa nelle preparazioni, la cura delle attrezzature, l'igiene documentabile — perché lì l'acqua è un ingrediente e una responsabilità verso il cliente.

Non esiste il depuratore migliore: esiste quello adatto allo scenario

La domanda giusta non è quale tecnologia sia superiore in assoluto, ma quanta acqua serve, in quali momenti della giornata e per quali usi. Un nucleo familiare consuma volumi prevedibili e distribuiti. Un ufficio tende a concentrare i prelievi in poche finestre, quelle delle pause. Una pizzeria ha picchi serali brevissimi, in cui la portata conta più di qualsiasi altra specifica di catalogo.

Sul piano tecnologico, microfiltrazione, ultrafiltrazione e osmosi inversa agiscono con intensità differente sull'acqua in ingresso. Qui conviene essere onesti sui limiti di un articolo divulgativo: quale sia adatta a un caso specifico non si decide leggendo un elenco, ma confrontando i parametri reali dell'acqua di partenza con l'uso previsto, insieme a un tecnico in grado di interpretarli. Scegliere a scatola chiusa, senza sapere da dove si parte, è l'errore più comune, e di solito emerge mesi dopo, sotto forma di risultato deludente o di manutenzioni più frequenti del previsto.

Poi ci sono i vincoli fisici, che spesso decidono più delle preferenze. Un sottolavello richiede spazio utile nel mobile e un attacco all'idrico. Una colonna o un modello a banco occupa superficie ma semplifica gli interventi. In un retrobanco professionale la posizione dell'apparecchio va negoziata con il flusso di lavoro del personale, non imposta dall'installatore che passa di mattina, quando il locale è vuoto.

Cosa significa davvero analisi dell'acqua

Prima di parlare di apparecchi conviene guardare i numeri della propria acqua di rete. Molti gestori del servizio idrico pubblicano online i principali parametri di qualità: quando sono disponibili, restano il punto di partenza più economico che esista, da integrare eventualmente con un'analisi sul punto di prelievo se l'impianto interno è datato o se il risultato atteso è critico, come in un laboratorio di pasticceria.

Il quadro normativo di riferimento è il D.Lgs. 18/2023, entrato in vigore il 21 marzo 2023, che disciplina le acque destinate al consumo umano: una categoria distinta dalle acque minerali naturali, soggette a una disciplina propria. La distinzione non è formale. Mettere a confronto acqua di rete trattata e acqua minerale in bottiglia significa paragonare due prodotti regolati in modo diverso, e vale la pena saperlo quando la trattativa commerciale si sposta su quel terreno. Il controllo analitico sull'acqua destinata al consumo umano, va ricordato, ha come obiettivo fondamentale la tutela della salute pubblica: non è una formalità burocratica.

Tre parametri, in particolare, incidono sul risultato percepito e sull'impostazione dell'impianto.

pH. È un parametro indicatore, con un valore consigliato compreso fra 6,5 e 9,5.

È un parametro indicatore, con un valore consigliato compreso fra 6,5 e 9,5. Residuo fisso. Misura i sali disciolti e classifica l'acqua: minimamente mineralizzata sotto i 50 mg/l, oligominerale sotto i 500 mg/l, mediamente mineralizzata fra 500 e 1.000 mg/l, ricca di sali oltre i 1.500 mg/l. Il valore massimo consigliato è 1.500 mg/l.

Misura i sali disciolti e classifica l'acqua: minimamente mineralizzata sotto i 50 mg/l, oligominerale sotto i 500 mg/l, mediamente mineralizzata fra 500 e 1.000 mg/l, ricca di sali oltre i 1.500 mg/l. Il valore massimo consigliato è 1.500 mg/l. Durezza. Si esprime in gradi francesi: 1 °F equivale a 10 mg/l di carbonato di calcio. Le acque dolci stanno sotto i 15 °F, quelle mediamente dure fra 15 e 30 °F, quelle dure oltre i 30 °F. Il valore consigliato è compreso fra 15 e 50 °F.

Si aggiunge la conducibilità, altro parametro indicatore, con un massimo consigliato di 2.500 µS/cm a 20 °C. Un dettaglio poco noto: la normativa non fissa alcun limite per calcio e magnesio, minerali che l'acqua porta naturalmente con sé e che alcuni trattamenti possono ridurre in modo sensibile. L'obiettivo ragionevole di un impianto, domestico o professionale, non è produrre acqua il più possibile priva di sali, ma correggere ciò che disturba — sapore di cloro, torbidità, una durezza fuori scala per l'uso previsto — lasciando in equilibrio tutto il resto. Ed è esattamente la conversazione che andrebbe fatta prima del sopralluogo, non dopo.

Casa: comfort, ingombri e costo nel tempo

Nelle abitazioni la scelta si gioca su tre variabili concrete. La prima è il tipo di erogazione: acqua a temperatura ambiente, refrigerata, frizzante. Il frizzante piace, ma porta con sé la gestione delle bombole di CO₂, quindi un consumo ricorrente e un ricambio da programmare. Ha senso se in casa si beve gassata tutti i giorni; molto meno se è un'abitudine occasionale, limitata alle cene con ospiti.

La seconda è l'ingombro. Un sistema sottolavello con rubinetto dedicato — o con rubinetto multivia, che porta più erogazioni su un unico punto — sparisce alla vista ma toglie spazio dove di solito stanno detersivi e pattumiera. Un apparecchio a vista è più ingombrante, però più semplice da controllare e da manutenere: dettaglio non secondario in cucine piccole, dove svuotare il mobile a ogni intervento diventa una seccatura ricorrente.

La terza, la più sottovalutata, è la manutenzione: frequenza dei cambi filtro, sanificazioni e soprattutto chi materialmente le esegue. È il punto su cui i fornitori si differenziano davvero, molto più che sulla scheda tecnica. Gli errori tipici, del resto, sono sempre gli stessi tre: decidere solo in base al prezzo di listino, ignorare la durezza dell'acqua di partenza, aggiungere funzioni che nell'uso reale resteranno inutilizzate.

Uffici e spazi condivisi: la variabile è la continuità

Un punto acqua aziendale non è un depuratore domestico più grande. Cambia la logica di dimensionamento: si ragiona su utenti simultanei e su picchi, non su consumi medi mensili. Trenta persone che passano nella stessa pausa richiedono capacità di refrigerazione adeguata e tempi di erogazione rapidi, altrimenti si crea coda e l'impianto viene percepito come scomodo — con l'effetto paradossale che qualcuno ricomincia a portarsi le bottiglie da casa.

Il vantaggio organizzativo, quando il dimensionamento è corretto, è tangibile. Gli erogatori collegati direttamente alla rete idrica eliminano boccioni e casse d'acqua, e con essi ordini, stoccaggio, movimentazione e smaltimento degli imballaggi. È una voce che quasi mai compare nel confronto iniziale fra preventivi e che invece pesa sull'organizzazione quotidiana di uffici, negozi, palestre e studi professionali, dove il magazzino è spesso un ripostiglio già pieno.

Tre accortezze pratiche fanno la differenza: posizionare l'erogatore in un punto accessibile ma fuori dal passaggio principale; stabilire per iscritto chi è responsabile della pulizia della zona di prelievo; comunicare al personale le regole d'uso, a partire dall'abitudine di non appoggiare borracce e bottiglie sull'ugello di erogazione, che è il punto più esposto alla contaminazione crociata.

Bar e ristoranti: qualità nelle preparazioni e servizio senza fermi

Nella ristorazione l'acqua entra in quasi tutti i processi: caffetteria, tè e infusi, ghiaccio, brodi, impasti, servizio al tavolo. La durezza è il parametro che i tecnici guardano per primo, perché incide sia sul risultato in tazza sia sulla gestione delle macchine da caffè, dei forni e delle lavastoviglie. Per questo la personalizzazione, in un locale, non è un argomento di vendita: è una necessità operativa, e il valore da centrare è quasi sempre un intervallo, non un minimo assoluto.

Sul piano gestionale contano portata nei momenti di picco, rapidità di erogazione, integrazione con il banco e programmazione degli interventi, perché un fermo macchina nel servizio serale è un costo immediato e difficilmente recuperabile. L'offerta professionale si è strutturata su questo: erogatori dedicati a bar, ristoranti, pizzerie, hotel e resort, spesso abbinati a bottiglie in vetro personalizzate per il servizio al tavolo. Funziona a una condizione: che il locale comunichi la scelta in modo onesto, presentando l'acqua per quello che è — di rete, trattata, servita alla temperatura giusta — senza attribuirle qualità che non ha.

Conformità e igiene: i documenti da pretendere

Su questo punto circola parecchia confusione, anche in buona fede. Conviene diffidare di chi presenta una certificazione ministeriale come requisito dell'apparecchio: il DM 443/1990 è stato abrogato dal DM 25/2012 e la normativa in vigore, per gli apparecchi di trattamento dell'acqua, non prevede una certificazione di prodotto rilasciata dal Ministero della Salute. Ciò che conta è la rispondenza ai requisiti del DM 174/2004, sui materiali e gli oggetti utilizzabili negli impianti fissi per acque destinate al consumo umano, e del DM 25/2012, sulle apparecchiature per il trattamento. La conformità può essere verificata da un laboratorio e l'attestazione va riportata nella Dichiarazione di Conformità, obbligatoria per qualsiasi impianto. Chiederla non è pignoleria: è il documento che, in caso di contestazione, stabilisce chi ha installato che cosa e con quali materiali.

Il secondo capitolo è l'igiene, e va affrontato senza allarmismi ma senza reticenze. Nell'inchiesta citata in apertura, condotta su dodici impianti domestici di marche diverse, le prestazioni sono risultate complessivamente buone; in un paio di casi, però, è stato osservato un peggioramento microbiologico dell'acqua trattata, con presenza di Pseudomonas aeruginosa. Un campione ristretto, non un censimento del mercato: ma il messaggio operativo è chiaro. Un sistema di filtrazione lasciato senza manutenzione può diventare esso stesso un punto critico, ed è questa la ragione per cui la parte di servizio — sanificazioni periodiche, sostituzione dei filtri nei tempi previsti, assistenza raggiungibile — vale, nel medio periodo, quanto l'apparecchio.

Il costo totale, quello che si vede dopo

Il prezzo d'acquisto è solo una delle voci. Nell'arco di due o tre anni pesano i ricambi — filtri e cartucce —, le sanificazioni, l'eventuale CO₂ per il frizzante, i consumi elettrici della refrigerazione e i costi indiretti dei fermi macchina. Sul piatto opposto vanno messi i risparmi: acqua in bottiglia non acquistata, trasporto e stoccaggio evitati e, dove la durezza era il problema di partenza, una gestione più regolare delle attrezzature.

Per confrontare le offerte in modo corretto conviene ridurre tutto a una sola domanda: quanto spenderò complessivamente in ventiquattro mesi, e che cosa è incluso in quella cifra? Nel preventivo vanno cercati in nero su bianco il numero di interventi programmati, la periodicità delle sostituzioni, i tempi di intervento in caso di guasto, la durata e i limiti della garanzia, le condizioni di uscita da un eventuale contratto di noleggio. Sono le righe che nessuno legge in fase di firma e che tutti rileggono al primo problema.

Sette domande da fare prima di firmare

Qual è l'uso prevalente e quante persone useranno l'impianto ogni giorno?

Quali sono i valori dell'acqua di rete nella mia zona — in particolare durezza e residuo fisso — e che cosa voglio effettivamente correggere?

Che portata mi serve nei momenti di picco, non in media?

Refrigerata e frizzante servono davvero, e con quali volumi settimanali?

Dove verrà installato, con quali ingombri e quale accessibilità per gli interventi?

Quanto costa complessivamente in dodici e in ventiquattro mesi, ricambi e sanificazioni comprese?

Mi verrà consegnata la Dichiarazione di Conformità, e chi esegue materialmente l'assistenza?

Cinque equivoci che tornano più spesso

Serve una certificazione ministeriale dell'apparecchio. La normativa attuale non prevede una certificazione di prodotto del Ministero della Salute per gli apparecchi di trattamento: i riferimenti sono il DM 174/2004 e il DM 25/2012, con attestazione nella Dichiarazione di Conformità.

La normativa attuale non prevede una certificazione di prodotto del Ministero della Salute per gli apparecchi di trattamento: i riferimenti sono il DM 174/2004 e il DM 25/2012, con attestazione nella Dichiarazione di Conformità. Acqua di rete trattata e acqua minerale sono la stessa cosa. No: sono due categorie con discipline normative distinte, e vanno presentate al consumatore come tali.

No: sono due categorie con discipline normative distinte, e vanno presentate al consumatore come tali. Meglio togliere più sali possibile. Non necessariamente. Per calcio e magnesio la normativa non fissa limiti, e l'obiettivo sensato è correggere ciò che disturba, non azzerare la mineralizzazione.

Non necessariamente. Per calcio e magnesio la normativa non fissa limiti, e l'obiettivo sensato è correggere ciò che disturba, non azzerare la mineralizzazione. Basta guardare la scheda tecnica. I parametri di partenza — pH, residuo fisso, durezza, conducibilità — orientano la scelta più di qualsiasi elenco di funzioni.

I parametri di partenza — pH, residuo fisso, durezza, conducibilità — orientano la scelta più di qualsiasi elenco di funzioni. Esistono depuratori d'acqua gratis. Esistono formule di noleggio o canoni che spostano il costo dall'acquisto al servizio: nessun impianto è realmente a costo zero, va solo capito dove finisce la spesa.

Vendere un dispositivo o gestire un sistema

La differenza fra un acquisto riuscito e uno deludente, nella grande maggioranza dei casi, non sta nella tecnologia scelta ma nel metodo con cui ci si è arrivati. Partire dai parametri reali dell'acqua, misurare l'uso effettivo invece di immaginarlo, verificare la documentazione, mettere per iscritto la manutenzione: passaggi noiosi, che però trasformano una spesa importante in un impianto ancora affidabile fra cinque anni. Chi propone la stessa identica soluzione a una famiglia di tre persone, a uno studio con venti dipendenti e a una pizzeria da centoventi coperti, molto semplicemente, non sta facendo il proprio lavoro.

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